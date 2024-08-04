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淡江火箭將試射！團隊成員「全都是大學生」

▲實驗室的31位學生成員並非碩博士，而是全來自大學部。（圖／淡江提供）
▲實驗室的31位學生成員並非碩博士，而是全來自大學部。（圖／淡江提供）

記者許若茵／台北報導

明（5）日清晨，首支挑戰五公里的固態燃料（RNX）火箭Polaris將進行試射，除了火箭之外，有著更讓人驚訝的部分，即是實驗室的31位學生成員並非碩博士，而是全來自大學部。本次的任務分工，由1至3年級學生負責箭身，及航電的設計、執行；較為專業的系統設計與整合部分，則交由3年級規劃、2年級生執行；1年級新生跟著學長學姐見習邊做邊學，從無到有，打造這支火箭。

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研發團隊——淡江大學航空太空學系「太空科技實驗室」48 位師生已進駐屏東旭海的國科會「短期科研探空火箭發射場域」，原定今（4）日上午6時執行國家太空中心（TASA）委託的探空火箭Polaris發射任務，但因電板問題，延後至明日同時段進行試射。

團隊由國內少數具有太空力學以及衛星軌道專長的教授蕭富元領軍，計畫主持人教授王怡仁、複合材料與天線設計專長的教授洪健君、太空輻射專長教授的汪愷悌等航太系教師們從旁指導。

任務籌備將近1年，隊長航太系三年級袁日揚與夥伴們，2日在淡水校園內進行第一次預演，組裝每個零件，並詳細盯緊流程細節。他表示，這次的箭身雖然是基於前次「Jessie」，但在箭身工藝部分做了調整，採用更薄、更輕，強度也更高不易斷裂的材質，讓火箭可達更高射程。「因此要重新測試、跑模擬，挑戰很大。」同時在航電的設計上，團隊也汲取上次的經驗，希望做到最好。尤其加入地面端的視覺化設計，將訊號回傳地面，不僅可即時觀察、紀錄，還能回傳火箭升空的姿態細節。

實驗室中8位女生之一的一年級謝心蘋，從入學起就加入實驗室，懷抱對太空的夢想。在面試的時候被師長問到學習動機，她「想來『跑模擬』。」（意即在軟體上試飛火箭）的回答，令學長姐印象深刻。她表示，一年以來除了上課就是跑實驗室，「雖然很累，但學到很多，相信自己的選擇是對的。」

淡江大學太空科技實驗室自2017成立已來，自去年起已連續發射2支探空火箭，為國內第一個，也是目前唯一成功將固態燃料（RNX）火箭送上近5公里高空的單位。

淡江大學校工學院長李宗翰表示，學生口中的淡江火箭隊，教授們提供學生在專業知識以外，加入創新與思考的設計，所以這麼吸引年輕學子指名航太系就讀。何況，還有校友企業家力挺，這些校友企業的支持不僅限於資金層面，他們還通過提供實習機會等多種方式，全方位助力本校教育和研究。他們期待通過產學合作，為學生們搭建一座通往產業界的橋樑，培養出更多具備實踐能力和創新精神的人才。

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