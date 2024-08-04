真不播「麟洋配」！央視撤羽球金牌賽轉播 中國賽評：因敏感原因
巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋連兩屆奧運闖進金牌戰，將於今（4）日出戰中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶。但從央視「CCTV-5體育」頻道節目表可以發現，原先這場比賽的轉播有列在節目單上，但後續再查詢已不見轉播，而是由「錄像：體操男子吊環」取代。
國際中心徐筱晴／綜合報導
台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟將對上中國梁偉鏗、王昶，不過由於「麟洋配」在預賽中，對上中國組合劉雨辰和歐烜時，央視沒有直播，也掀起中國網友關注，今晚究竟會不會播。有體育博主表示，「這是考驗央視的時候了」，並指出先前預賽央視沒有直播，難道決賽也不播嗎？但如果不直播的話，反而更顯心虛，恐怕會引發更多人討論。
不過從央視「CCTV-5體育」的節目單上可以發現，原先有列出了晚上10點「直播：羽毛球男雙決賽」的轉播，但稍早再查詢，發現央視更改了節目單， 原先比賽轉播變成了晚上10點20分的「錄像：體操男子吊環」。
央視並沒有解釋不轉播的理由，不過中國體育解說員孫寧智在微博上發文證實，因「敏感原因」，羽球男雙金牌賽的直播沒了，並嘆生涯第一場奧運決賽解說遺憾錯失。
先前王齊麟、李洋在上屆的東京奧運中也是對上中國隊，當時，央視的CCTV-5體育有進行轉播，但在最後頒獎的環節卻將節目切掉，使得球迷十分錯愕。