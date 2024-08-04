內幕／柯文哲喊話深耕中南部　地方人士不埋單「看不出有投資源」

京華城案她直指柯文哲是「始作俑者」　責任推給公務員沒擔當

▲國民黨台北市議員游淑慧直指，當初京華城陳情就是時任市長柯文哲收件交辦，後續才能闖關都審會。（圖／游淑慧提供，2024.08.04）
▲國民黨台北市議員游淑慧直指，當初京華城陳情就是時任市長柯文哲收件交辦，後續才能闖關都審會。（圖／游淑慧提供，2024.08.04）

記者林詠青／台北報導

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲日前一席京華城「圖利」說，連日讓案情重回輿論焦點，他昨受訪時強調，全案有經過都審會等委員會，絕非他個人或時任副市長彭振聲可以一人決定。不過，國民黨北市議員游淑慧今（4）日痛批，柯文哲當初若未收受京華城的陳情並交辦，案子也不會到都審會，柯文哲就是「始作俑者」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨北市議員游淑慧指出，京華城當初主張保障12萬平方公尺樓地板面積，早在2018年就已被都委會否決過，且當時京華城正對都發局進行行政訴訟。案子之所以又被排進都委會，正是因為時任市長柯文哲接受陳情又交辦，即使都委會中多位專家學者都提出質疑，且訴訟市府勝訴，京華城還是用了不同理由闖關都委會審查。

游淑慧痛批，「這個案子柯市長一直推給公務員跟程序，我覺得是非常沒有擔當、而且是推卸責任的做法。」如果一開始沒有柯文哲收件、交辦、指示，後來沒有都發局長黃景茂跟彭振聲副市長執行的話，根本不可能送進都委會審查，也根本不可能幫京華城召開3場學者專家會議，協助研擬可行方案。「一切的始作俑者不正是柯文哲市長的指示嗎？」游淑慧呼籲，柯文哲應該為自己當時的下令跟政策指示做辯護，而不是一直把責任推給基層的公務員。

京華城案爆柯文哲簽的　蔣萬安：北市府配合檢調、盼勿枉勿縱

影／京華城柯簽的？彭振聲澄清　柯文哲轟「簡七段」沒信用不用理

京華城案柯文哲脫口「對啦、圖利」　蔣萬安訝異：他真的這樣說？

影／京華城圖利說惹議 柯文哲怒轟媒體含沙射影「我很不滿意」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生