京華城案她直指柯文哲是「始作俑者」 責任推給公務員沒擔當
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲日前一席京華城「圖利」說，連日讓案情重回輿論焦點，他昨受訪時強調，全案有經過都審會等委員會，絕非他個人或時任副市長彭振聲可以一人決定。不過，國民黨北市議員游淑慧今（4）日痛批，柯文哲當初若未收受京華城的陳情並交辦，案子也不會到都審會，柯文哲就是「始作俑者」。
記者林詠青／台北報導
國民黨北市議員游淑慧指出，京華城當初主張保障12萬平方公尺樓地板面積，早在2018年就已被都委會否決過，且當時京華城正對都發局進行行政訴訟。案子之所以又被排進都委會，正是因為時任市長柯文哲接受陳情又交辦，即使都委會中多位專家學者都提出質疑，且訴訟市府勝訴，京華城還是用了不同理由闖關都委會審查。
游淑慧痛批，「這個案子柯市長一直推給公務員跟程序，我覺得是非常沒有擔當、而且是推卸責任的做法。」如果一開始沒有柯文哲收件、交辦、指示，後來沒有都發局長黃景茂跟彭振聲副市長執行的話，根本不可能送進都委會審查，也根本不可能幫京華城召開3場學者專家會議，協助研擬可行方案。「一切的始作俑者不正是柯文哲市長的指示嗎？」游淑慧呼籲，柯文哲應該為自己當時的下令跟政策指示做辯護，而不是一直把責任推給基層的公務員。