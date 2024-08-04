陸Coser扮《火影》佐助出門！大叔掏出球棒狂追打：裝什麼日本人
中國近年來舉辦的日本文化相關活動，不時會出現被檢舉的事件，在中國 Coser 遭到攻擊的事件層出不窮。最近又發生一名男子化身為《火影忍者》中的宇智波佐助，沒想到竟遭到陌生大叔手持棍棒攻擊，甚至還大聲咆哮，影片也在網路上引爆熱議。
記者潘毅／綜合報導
從2022年起，在中國大陸的日本動漫展檢舉新聞不少見，很多動漫活動都曾因檢舉遭取消或延遲辦理，再加上去年中國大陸擬定《治安管理處罰法》法規草案，要求民眾在公共場合不得穿「傷害中華民族感情的服飾」，當時就有一票動漫迷擔心，Cosplay文化在中國的發展將大大受限，沒想到相關的鬧場事件近期真的越來越常見。
今年7月，有女 Coser 在山東的動漫展扮演《鬼滅之刃》中的禰豆子被保全趕走，因為她穿了和服。據了解，當時草案已經訂立，禁止民眾在公共場合穿「有損中華民族精神、傷害中華民族感情」的服飾，引發了兩極意見爭論不休。
到了7月底，在黑龍江哈爾濱又有兩名 Coser 在地鐵站被一名大爺手持棍棒毆打，從影片中可以看到，大叔與「佐助」和「帶土」發生衝突，並演變成肢體衝突。大叔還失控地咆哮：「中國人裝什麼日本人。」
兩名 Coser 當下也馬上報警，但警方趕到時，打人的男子已經離開，而根據 Coser 友人的說法，警方似乎還要求兩人撤案，這樣荒唐的處理態度讓不少動漫迷十分不滿。
影片曝光後，大批網友直搖頭：「Cos 的是佐助？怎不用體術」、「不是吧，斑+佐助都打不過一個老頭？一個月讀就完了啊」、「這種事還真不是警察包庇這個老頭，應該是多一事不如少一事」、「只要不傷害別人，請尊重自由」、「根本就是不想管，甚至還默許這種行為」。