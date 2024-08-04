奧運羽球／安洗瑩2：1擊敗東宗！率先闖進金牌戰　險勝後仰天大吼

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昨天安洗瑩面對日本兩屆世錦賽冠軍山口茜，激戰3局後才逆轉以2：1晉級，由於前面都輪空，上一場才是她本屆賽會的第一場比賽，首局也還在適應，不過後面兩局狀態已明顯有所提升。
東宗上一場擊敗泰國的依瑟儂，可說是本屆賽會四強球員中最讓人驚奇的選手，她生涯對上安洗瑩0勝7敗沒有贏過，對戰成績絕對劣勢。但今天開賽情況卻讓人跌碎眼鏡，東宗11：6暫時領先，並且在後續取得9個局點，以21：11先下一城。
球后逆轉晉級 養天大吼
次局安洗瑩有所振作，以11：9領先，東宗一開始咬得很緊，但後面丟分有點快，被安洗瑩拉開分差，球后21：13扳回一局。彷彿前一場的翻版，東宗在第2局被扳平後，決勝局似乎也有些氣力放盡，被拉開到3：12的落後，雖然她努力回敬一波7：1的攻勢，但最終還是落敗，16：21輸掉比賽。
安洗瑩在奧運之前有嚴重腿傷，這一次參賽不確定她是否完全康復，不過前兩戰都打滿3局，贏得艱辛，因此取勝後她也激動仰天大吼。
曾幫助戴資穎晉級 被稱為小戴之友
東宗之所以被稱為小戴之友理由很有趣，去年年終總決賽，東宗自己無緣4強，但她在小組賽最終戰擊敗金佳恩，反倒幫助戴資穎晉級4強。之後戴資穎也兌現承諾，請她了吃了一頓飯。
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