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球迷搶到金牌戰門票不敢看！王齊麟笑曝賽前心情：我自己都快暈倒

▲台灣「麟洋配」順利打進到2024巴黎奧運奧運羽球男雙金牌戰，王齊麟（後）在社群平台吐露緊張到快暈倒。（圖／中華奧會提供）
▲台灣「麟洋配」順利打進到2024巴黎奧運奧運羽球男雙金牌戰，王齊麟（後）在社群平台吐露緊張到快暈倒。（圖／中華奧會提供）

記者李欣容／台北報導

台灣羽球男雙黃金組合「麟洋配」王齊麟／李洋，將在今（4）日晚間對決中國「梁王組合」梁偉鏗／王昶，力拚完成奧運2連霸這項壯舉，有網友在社群平台上分享，自己搶到3張票，讓姊姊進場看決賽，但姊姊怕心臟承受不住還在考慮，最後tag王齊麟，「可以幫我勸勸她嗎？」沒想到被王齊麟「海巡」到，親自回覆，「我自己都快暈倒了怎麼辦。」可見對金牌戰也是緊張到無法言語。

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粉絲不敢看金牌戰　王齊麟曝自己都緊張到快暈倒

即便身在巴黎比賽，王齊麟仍熱衷玩社群平台，不少網友都會在比賽結束後發文tag他，他也都會一一在網路上回覆大家的各種問題，其中一位網友昨發文表示，自己搶到3張票要讓姊姊進場看金牌戰，但姊姊還在考慮，「她怕心臟承受不住，前幾場緊張到頭暈，可以幫我勸勸她嗎？謝謝，明天加油！不要受傷！我們會盡全力應援！」王齊麟看到後幽默回覆，「我自己都快暈倒了怎麼辦。」還附上哭笑不得的表情符號，沒想到下面還有人回，「請李洋幫你人工呼吸。」可見「麟洋配」魅力無窮。

▲網友買了票給家人進場看金牌戰，但卻怕「心臟承受不住」，釣出王齊麟回，「我自己都快暈倒了」。（圖／翻攝自Threads）
▲網友買了票給家人進場看金牌戰，但卻怕「心臟承受不住」，釣出王齊麟回，「我自己都快暈倒了」。（圖／翻攝自Threads）
金牌戰對上中國　台灣球迷應援準備好了！

台灣「麟洋配」王齊麟／李洋順利打進到2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，這是兩人連兩屆奧運進男單決賽，將要對中國大陸「梁王組合」梁偉鏗／王昶。這對新生代中國男雙實力堅強，梁偉鏗176公分，但身材壯碩，核心力量強大，能精準地轟炸對方防線。

而王昶則是出色的前場球員，網前判斷和敏捷都在水準之上，可以給後場的梁偉鏗製造出扣殺機會。另外，他們的防守也非常出色，各方面都有展現出目前世界排名第一的水準，所以才能在東京奧運之後快速崛起。

不過再完美的組合都會有缺點，梁偉鏗和王昶都才23歲，穩定度可能還無法和前輩們相比，容易在比賽中出現「斷電」的情形，突然一小段時間突然沒辦法得分，進入亂流之中，這可能是麟洋可以去突破加以利用的部分，李洋和王齊麟也在昨賽後受訪時表示，很感謝台灣球迷的歡呼聲，希望金牌戰能繼續替他們應援。

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟在打進金牌戰，有機會在奧運羽球男雙項目完成2連霸。近期有對岸球迷開始分析「如果麟洋配衛冕奧運金牌」的話，歷史地位會被擺在哪裡？大部分人都認為前3很穩，甚至有機會成為史上第一男雙。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」打進金牌戰，有機會在奧運羽球男雙項目完成2連霸。近期有對岸球迷開始分析「如果麟洋配衛冕奧運金牌」的話，歷史地位會被擺在哪裡？大部分人都認為前3很穩，甚至有機會成為史上第一男雙。（圖／美聯社／達志影像）
東京奧運後狀態失常　麟洋配被虧是「奧運限定」

由於麟洋配在上一屆東京奧運拿了金牌後，在其他比賽狀況都不是很好，因此有網友詢問李洋，為何在奧運表現特別好，對方質問，「有一次台北公開賽你還拿第二名，是丟臉丟到全世界嗎？你是奧運冠軍，來比的都是排名比較後面的，你還拿第二。然後現在又要領2000萬了，你知道那是人民辛苦繳出去的錢嗎？」

即便對方語氣諷刺，李洋仍親自回應，「我也想知道。但我相信我每一場都好想拿到勝利，身為台灣的公民我也有繳稅，如果以錢為出發點，那就失去我參與這些運動的本質了。」

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