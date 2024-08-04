球迷搶到金牌戰門票不敢看！王齊麟笑曝賽前心情：我自己都快暈倒

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即便身在巴黎比賽，王齊麟仍熱衷玩社群平台，不少網友都會在比賽結束後發文tag他，他也都會一一在網路上回覆大家的各種問題，其中一位網友昨發文表示，自己搶到3張票要讓姊姊進場看金牌戰，但姊姊還在考慮，「她怕心臟承受不住，前幾場緊張到頭暈，可以幫我勸勸她嗎？謝謝，明天加油！不要受傷！我們會盡全力應援！」王齊麟看到後幽默回覆，「我自己都快暈倒了怎麼辦。」還附上哭笑不得的表情符號，沒想到下面還有人回，「請李洋幫你人工呼吸。」可見「麟洋配」魅力無窮。
金牌戰對上中國 台灣球迷應援準備好了！
台灣「麟洋配」王齊麟／李洋順利打進到2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，這是兩人連兩屆奧運進男單決賽，將要對中國大陸「梁王組合」梁偉鏗／王昶。這對新生代中國男雙實力堅強，梁偉鏗176公分，但身材壯碩，核心力量強大，能精準地轟炸對方防線。
而王昶則是出色的前場球員，網前判斷和敏捷都在水準之上，可以給後場的梁偉鏗製造出扣殺機會。另外，他們的防守也非常出色，各方面都有展現出目前世界排名第一的水準，所以才能在東京奧運之後快速崛起。
不過再完美的組合都會有缺點，梁偉鏗和王昶都才23歲，穩定度可能還無法和前輩們相比，容易在比賽中出現「斷電」的情形，突然一小段時間突然沒辦法得分，進入亂流之中，這可能是麟洋可以去突破加以利用的部分，李洋和王齊麟也在昨賽後受訪時表示，很感謝台灣球迷的歡呼聲，希望金牌戰能繼續替他們應援。
東京奧運後狀態失常 麟洋配被虧是「奧運限定」
由於麟洋配在上一屆東京奧運拿了金牌後，在其他比賽狀況都不是很好，因此有網友詢問李洋，為何在奧運表現特別好，對方質問，「有一次台北公開賽你還拿第二名，是丟臉丟到全世界嗎？你是奧運冠軍，來比的都是排名比較後面的，你還拿第二。然後現在又要領2000萬了，你知道那是人民辛苦繳出去的錢嗎？」
即便對方語氣諷刺，李洋仍親自回應，「我也想知道。但我相信我每一場都好想拿到勝利，身為台灣的公民我也有繳稅，如果以錢為出發點，那就失去我參與這些運動的本質了。」
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