奧運羽球／馬琳突然右腳受傷退賽！確定無緣晉級金牌戰 跪地痛哭
2024巴黎奧運女子羽球單打4強戰，西班牙名將「吼叫天后」馬琳（Carolina Marin）和中國大陸好手何冰嬌爭奪最後一張金牌戰門票，兩人都是「左手將」，球風也都是主動進攻型打法，因此這一場相當具有觀賞性。但在第2局打到一半時，馬琳突然右腳落地時受傷，目前正在進行治療中，她神情痛苦，之後確定必須退賽，她難過痛哭，全場球迷也動情起立為她鼓掌。在這讓人遺憾的事情發生後，女單金牌戰將由韓國世界球后安洗瑩對決何冰嬌。
記者黃建霖/綜合報導
馬琳對決何冰嬌 力拚生涯第2金
馬琳生涯拿過1屆奧運和3屆世錦賽金牌，世界排名最高曾來到第一，被許多人公認是史上最佳女子羽球運動員。里約奧運之後她因為傷病，出賽和成績都不穩定，不過健康時的比賽水平有目共睹，絕對是女單頂尖之林。
而何冰嬌則是「殺手型」球員，左手持拍、進攻能力強，常常能爆冷比自己順位更高的球員。值得一提的是，上一屆東京奧運的4強球員只剩下她一人能重返這個舞台，相當不容易。
馬琳領先時傷退 難過痛哭
過去兩人對戰9次，馬琳以7勝2敗佔優，今天開賽也是打得更主動的一方，很快取得16：7的大幅領先，但之後何冰嬌連拿5分追趕上來，前者靠著對方一次失誤穩住局面，21：14先下一城。
次局馬琳越打越順，但就在她10：6領先時，一次殺球她右腿落地時受傷，必須暫停接受治療。馬琳之後回到球場上嘗試，但打了兩球後，確定無法繼續比賽，無奈選擇退賽，她也難過痛哭，在祝福何冰嬌之後，全場觀眾起立為她鼓掌。