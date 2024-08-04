颱風過後暖心服務！高雄市區監理所挺進淹水區辦理受災車主服務

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市區監理所車輛管理科科長陳明智說，高雄市區監理所為減輕民眾在重整家園之際，還需來回奔波監理所的不便，乃與高雄市政府交通局交通事件裁決中心與稅捐稽徵處等單位，設置一日監理服務站，提供趨前服務，以協助受災車輛辦理停駛或報廢，不僅讓居民免臨櫃奔波，更因減免稅費的貼心措施，讓民眾備感溫馨。
有許多受災車主看見高雄市區監理所趨前服務站，紛紛前來詢問車輛後續處理方式及補助諮詢，並感謝高雄市區監理所前來關心，以及協助辦理，讓他們可以就近詢問不用再請假到監理機關，現場拿車牌來辦理報廢的車主，更是對高雄市區監理所的服務讚譽有加。
高雄市區監理所一日監理服務站進駐當日，陸續共受理了約120台汽機車的報廢與停駛登記、補照及汽燃費補繳、退費申請，以有效降低民眾困擾，到場辦理的民眾感謝高雄市區監理所的情義相挺，在第一時間主動提供如此完善的暖心服務。
劉育麟指出，受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具之證明，攸關民眾權益之監理業務包含，補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書、辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞、車輛定期檢驗、交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納、職業駕駛執照審驗等項目，均可展延至114年1月31日前向公路監理機關申辦。