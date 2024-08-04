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颱風過後暖心服務！高雄市區監理所挺進淹水區辦理受災車主服務

▲交通部公路局高雄市區監理所跨機關挺進高雄市風災淹水區服務受災車主，深受好評。(圖／高雄市區監理所提供)
▲交通部公路局高雄市區監理所跨機關挺進高雄市風災淹水區服務受災車主，深受好評。(圖／高雄市區監理所提供)

記者黃守作／高雄報導

交通部公路局高雄市區監理所3日，到高雄市三民區德山街35巷日安地球大樓前，設置一日監理服務站，辦理車輛停駛及報廢服務，吸引附近各區有需求的車主，踴躍前往辦理，共受理約120台汽機車的報廢與停駛登記、補照及汽燃費補繳、退費申請，以有效降低民眾困擾，深獲好評。

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▲公路局高雄市區監理所跨機關挺進高雄市風災淹水區服務受災車主。(圖／高雄市區監理所提供)
▲公路局高雄市區監理所跨機關挺進高雄市風災淹水區服務受災車主。(圖／高雄市區監理所提供)
高雄市區監理所所長劉育麟表示，凱米颱風豪大雨，造成高雄市多處積水，部分車輛因泡水無法使用，該所為減輕民眾在重整家園之際，還需來回奔波監理所的不便，乃於3日，由該所車輛管理科科長陳明智，率技正許金德等人，到高雄市三民區德山街日安地球大樓，辦理車輛停駛及報廢服務。

▲高雄市區監理所跨機關挺進高雄市風災淹水區服務受災車主。(圖／高雄市區監理所提供)
▲高雄市區監理所跨機關挺進高雄市風災淹水區服務受災車主。(圖／高雄市區監理所提供)
高雄市區監理所車輛管理科科長陳明智說，高雄市區監理所為減輕民眾在重整家園之際，還需來回奔波監理所的不便，乃與高雄市政府交通局交通事件裁決中心與稅捐稽徵處等單位，設置一日監理服務站，提供趨前服務，以協助受災車輛辦理停駛或報廢，不僅讓居民免臨櫃奔波，更因減免稅費的貼心措施，讓民眾備感溫馨。

▲高雄市區監理所跨機關挺進高雄市風災淹水區服務受災車主。(圖／高雄市區監理所提供)
▲高雄市區監理所跨機關挺進高雄市風災淹水區服務受災車主。(圖／高雄市區監理所提供)
有許多受災車主看見高雄市區監理所趨前服務站，紛紛前來詢問車輛後續處理方式及補助諮詢，並感謝高雄市區監理所前來關心，以及協助辦理，讓他們可以就近詢問不用再請假到監理機關，現場拿車牌來辦理報廢的車主，更是對高雄市區監理所的服務讚譽有加。

高雄市區監理所一日監理服務站進駐當日，陸續共受理了約120台汽機車的報廢與停駛登記、補照及汽燃費補繳、退費申請，以有效降低民眾困擾，到場辦理的民眾感謝高雄市區監理所的情義相挺，在第一時間主動提供如此完善的暖心服務。
  
劉育麟指出，受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具之證明，攸關民眾權益之監理業務包含，補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書、辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞、車輛定期檢驗、交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納、職業駕駛執照審驗等項目，均可展延至114年1月31日前向公路監理機關申辦。

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