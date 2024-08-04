台灣「最強夜市」排行出爐！第一名狂吸240萬國際客：到台北必逛

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觀光署在８月１日公布2023年度「來台旅客消費及動向調查報告」，去年一共有648萬6951人次的國際觀光客飛來台灣觀光，已經逐漸恢復至疫情前水準，更有48％旅客是首次來台灣玩，其中有高達7成8的觀光客會到夜市朝聖，5成6的旅客會到台北101打卡，4成6的人曾到過西門町，還有4成人不畏車程到九份漫遊，3成4的人會搭乘捷運前往淡水。
超過7成8旅客曾前往的夜市，完整排名也曝光，第一名不意外的就是國際名聲響亮的「士林夜市」，有超過37.86%觀光客會到當地朝聖，換算下來約有240萬人次前往，是毫無疑問的觀光客必去台灣「最強夜市」，而前五名完整排名依序為：1士林夜市、2饒河街夜市、3寧夏夜市、4高雄六合夜市、5台中逢甲夜市。
台灣最強夜市不只士林！在地人更偏愛「新三巨頭」
雖然從觀光署統計數據顯示，有超過7成的國際觀光客，都會慕名前往士林夜市，但台灣在地人，近年來則更偏愛較接近台北市區的「新三巨頭」，也就是「饒河街夜市」、「寧夏夜市」以及「南機場夜市」，《NOWnews》也整理出這3大夜市的優點與評價一次看。
饒河街夜市
地點：松山區饒河街
評價：多達7萬則旅客評論，取得4.3顆星好評
優點特色：歷史悠久，交通方便，國際觀光客變多
缺點：人潮太多，相當擁擠
寧夏夜市
地點：大同區寧夏路
評價：擁有5.6萬則旅客評論，取得4.2顆星好評
優點特色：食物重複性不高，
缺點：遊玩性質攤位較少，攤販間距過窄，不好停車
南機場夜市
地點：中正區中華路
評價：擁有3.1萬則旅客評論，取得4.3顆星好評
優點特色：美食超多，具有特色，例如：來來水餃、阿男麻油雞、玉米家烤玉米
缺點：夜市規模較小