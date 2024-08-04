陳佩琪、蔡壁如齊看電影 「備位主席我不知道」退休入黨是為公益
民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，近日臉書發文提到藍白合過程，並透露自己退休後想加入民眾黨，都引發各界討論。她今（4）日跟前立委蔡壁如、市議員黃瀞瑩一同看電影前受訪強調，自己對副主席、備位主席之說毫無所悉，想入黨是單純因為退休後想做公益，公益活動需要人力、物資跟金錢，所以講過看黨部有什麼工作機會可以「寄生一下」。
記者林詠青／台北報導
民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪預計9月27日從北市聯醫和平婦幼院區退休，她今天接受民眾黨台北市黨部邀請，參加民眾影展開幕首映會欣賞《哈勇家》。陳佩琪受訪表示，自己已經猜到媒體想問什麼，她指出，她是想在退休後考慮入黨，主因是黨組織部說各地會成立婦女部門，需要請她幫忙，「到各地黨部做婦女活動，當然是入黨比較方便」。至於外界傳出她可能是「備位主席」，陳佩琪則頻頻表示「我不太知道」，並強調「我先生當主席當的很好啊」。
陳佩琪說，她9月27日退休，9月28日同事、朋友就幫她在台南安排一整天的公益活動，先試水溫。「從事公益活動，說實在，還是需要錢，所以我講過寄生在民眾黨看看有什麼工作機會，寄生一下。」未來公益活動也可以請黨工一起出席幫忙。她並透露，10月份則已安排到台東做基金會兒童義診跟偏鄉小孩課業輔導活動，「我想以後教育跟醫療是我focus的公益目標」。
至於未來是全職做公益還是會再找醫師工作？陳佩琪則說，還是要找醫療本業工作來維持家裡生計，公益活動不可能24小時吧！至少要一個本業，「沒有人把公益活動當作一個主業來做啦！」