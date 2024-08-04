不滿面試無回應！無聲卡恐成招募絆腳石　專家給3建議

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《面試趣》統計，高達85%的求職者表示，面試後沒有下文，會影響他們對公司的印象。還有98%的求職者在面試前會搜尋公司或職位資訊，自然會看見其他人在PTT、Dcard等資訊平台的面試分享，以及收到「無聲卡」的比例。
「無聲卡」不只是簡單的溝通問題，更可能影響雇主品牌。現代求職者，不僅關注薪資福利，更看重公司文化、工作氛圍和企業誠信。準時、專業、流暢的面試流程，體現企業的價值觀，還能增加企業的競爭優勢。
針對這一趨勢，《面試趣》建議企業，可以設定明確的回覆時間，據統計，58%求職者期待企業在「一週內」通知面試結果，其次為22%「一至三天」。企業或人資可以按此告知求職者時間，在一週內準備好個人化的感謝函。
此外，《面試趣》提到，83%求職者希望收到感謝函時，可以得知不錄取的理由、建議。提供簡短的面試建議，幫助面試者改進，也能展現公司的專業形象，實現台灣職場共好。
《面試趣》也說，企業可以透過感謝函取代「無聲卡」，人才市場競爭日益激烈，雇主品牌的重要性與日俱增。每一次面試體驗，都是塑造公司形象的重要機會。一封好的感謝函，能為企業建立口碑，奠定招募和留才基礎，他們也預測，未來幾年內，求職者收到感謝函的比例會大幅提升，「無聲卡」恐將成為招募絆腳石。