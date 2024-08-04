白沙屯拱天宮宮印遭冒用！急發聲明喊提告 受害信眾們驚覺竟被騙
苗栗縣通霄鎮的「白沙屯拱天宮」近日發出聲明，直指「白沙屯媽祖文化聯名館」發佈之授權聲明，冒用宮印及主委用印，屬偽造之文書，將蒐集相關事證，追訴法律責任，也提醒信眾勿輕信不實廣告。
記者林莞茜／綜合報導
白沙屯拱天宮在臉書上發文指出，經查「白沙屯媽祖文化聯名館」發佈之授權聲明，屬偽造之文書。冒用宮印及主委用印，惡劣至極。此造未向我宮申請授權，我宮並未授予聯名證號，我宮將蒐集相關事證，追訴法律責任。
同時也提醒網友，近日網路詐騙無所不用其極，鄭重呼籲各界信眾檢舉抵制網路詐騙，並慎選信譽良好的團體或公司仔細求證，切勿輕信不實廣告。
對此，網友也紛紛湧入聲明支持提告，並留言表示「我臉書也有滑到，本來也考慮下手（但點進去看越看越覺得怪，就先收手・收手是對的）」、「支持提告！！我也是被騙的人之一，買了月暦印刷粗糙、顏色也暗淡，兩份$999，今天看到才發覺被騙了」、「建議提告，也可以揪出哪間印刷廠是同夥.....以後就不會有偽造授權事件」、「天哪~~~~慘了！我有買999元的！收到時，覺得印刷的色澤蠻差的！真的太可惡了！一定要告他們啊！要不然他們會仗著媽祖的名號，四處騙人，讓很多相信媽祖的人都被矇騙下去！」。