奧運羽球／馬琳受傷退賽！連2屆奧運不敵傷勢 膝蓋傷病史太可怕
2024巴黎奧運女子羽球單打4強戰，西班牙名將「吼叫天后」馬琳（Carolina Marin）和中國大陸好手何冰嬌爭奪最後一張金牌戰門票，怎料馬琳拿下第一局後，第二局在領先的情況下膝傷復發，雖然戴上護具回到賽場，但拼戰2球後遺憾選擇退賽，情緒瞬間潰堤；回顧過往馬琳的膝蓋傷病史真的相當驚人，左右腿的十字韌帶和半月板都曾出現撕裂，上屆東京奧運也因膝傷無法參與，巴黎奧運又因傷退賽，已經31歲的她，後續職業生涯來到交叉路口。
記者張志浩／綜合報導
馬琳是2016里約奧運羽球女單金牌，生涯也拿過3屆世錦賽冠軍，世界排名最高曾來到第一，與戴資穎的巔峰期重疊，兩人也共同創造出許多經典戰役，2019年1月，馬琳因右膝前十字韌帶受傷選擇開刀，奇蹟似的同年9月就復出，連續打了5站賽事全部晉級決賽，甚至一舉拿下4座冠軍。
不過2021年6月中旬，馬琳證實自己訓練中受傷，這次換成左膝前交叉十字韌帶和半月板撕裂，再次進行手術，也確定無緣在2021年7月舉辦的東京奧運，隨後的馬琳其實一直在以戰養傷，2024年將狀態調回巔峰，3月拿下「神仙打架」的全英賽冠軍，也暌違8年，重新站上奧運殿堂。
來到巴黎奧運，馬琳同樣靠著穩定的狀態搭配招牌獅吼，一路從小組賽大比分取勝，連8前面對大堀彩都呈現一面倒的優勢，想不到4強對戰何冰嬌，第一局21-14拿下後，第二局在10-6領先的情況下，一次回擊後的落地讓她痛苦不已，強忍著痛苦戴上護膝後回歸，明顯移動相當吃力，最終淚灑賽場，銅牌戰能否出戰也成未知數。
亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師蘇皇儒指出，前十字韌帶撕裂是常見的運動傷害，前十字韌帶負責「膝關節前後和旋轉的穩定度」，本身是十分粗壯的韌帶，平常走路時不容易斷裂，但若從事籃球、足球或羽球，這類運動需要快跑、急停、煞車及轉身等動作，會有側向外力對膝蓋施加撞擊，因此對十字韌帶展生扭力因而造成斷裂。
根據統計，接受前十字韌帶重建手術的病人，在手術完後，仍有10%至30％成的病人，還是有輕微疼痛以及不穩定的狀況發生，5年內因各種情況需要再次接受重建手術的機率約5%，尤其又以手術前高度旋轉不穩定的病人風險最高。