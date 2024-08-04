奧運羽球／如果這是馬琳在奧運的最後身影　那真的會讓人十分遺憾

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬琳作為曾經拿過1次奧運和3次世錦賽冠軍的球員，近年一直飽受傷病困擾，上一屆東京奧運，她才因為膝蓋手術而被迫退出，直到2022年4月才復出。本屆巴黎奧運，她正挑戰拿下生涯第2面奧運金牌，沒想到憾事卻在此時發生。
就在馬琳此役先拿一局，且第2局10：6領先時，在一次下壓扣球後，她的腳疑似撐地造成膝蓋受到衝擊，當下痛苦倒地，教練和工作人員也上來查看情況。之後馬琳雖然決定上場打幾球試試，但丟了2分後確定無法繼續，在祝福何冰嬌之後，她無奈退賽。
馬琳力拚追上張寧雙金成就 傷病卻找上她
在羽球史上出現過7位奧運女單冠軍，包括王蓮香（印尼）、方銖賢（韓國）、龔智超（中國）、張寧（中國）、李雪芮（中國）、馬琳（西班牙）、陳雨菲（中國），其中張寧在雅典和北京兩屆奧運完成連霸，是史上唯一一位拿過2面奧運女單金牌的球員。
馬琳職業生涯長度和各方面的成就有資格和張寧相比，今年她本來要來挑戰生涯第2面奧運金牌，若能完成將會大大提高自己的歷史地位，儘管她現在已經是史上最佳的討論名單之中，但這一金將有機會讓她在女單「GOAT」的討論上，更有優勢。只可惜傷病在她來到勝利邊緣時找上她。
馬琳今年已經31歲，下一屆奧運時她已經35歲，雖然以西班牙的羽球環境來說，她還是有機會代表國家出賽，但誰也能說她可以保持競技狀態到那個時候，特別是在她膝蓋已經受過多次大傷的情況下。
如果這是馬琳在五環賽場的最後身影，那真的會讓人感到非常遺憾。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。