奧運現場／拳擊林郁婷晉4強！把對手臉都打歪　中華隊再進帳獎牌

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完全打爆！對手臉都歪了
第二回合林郁婷發動猛攻，在約2分20秒一記重拳把Kamenov臉都打歪了。Kamenov也因此情緒上來，還用犯規動作將林郁婷摔倒在地。但林郁婷沒有受到影響，反而利用對手情緒毛躁，猛烈出擊，此回合以5：0大幅領先。
取得領先的林郁婷，第三回合穩扎穩打，等對手近身攻擊後再用連續組合拳痛擊對手，收到很好的效果，無懸念大勝過關，保底銅牌。
上屆林郁婷在東京奧運也高居頭號種子，未料首輪就爆冷出局，當時她也淚灑擂台。經過三年的歷練成長，本屆巴黎奧運則穩健出擊，順利挺進4強。
林郁婷生涯已經收集亞運、世錦賽、亞錦賽等金牌，只差一面奧運金牌就能完成大滿貫。不過賽前性別問題又被提及，甚至屢屢被對手拿出來攻擊，而Kamenov就是上屆世錦賽林郁婷的手下敗將，但此場比賽後，林郁婷就因為性別檢測問題，被取消獎牌，陷入風暴中。所幸林郁婷心態夠強大，逐漸走過流言蜚語，用實力證明清白，並在杭州亞運奪金。而巴黎奧運賽前林郁婷就已公開回應，「不會受到輿論影響，就當作對手怕我了！」
賽後林郁婷受訪時忍不住落淚表示，「走到這步，真的很不容易，我知道全台灣人民都在為我加油，在我背後支持我、挺我，我的目標是再拿兩勝，並做到最好！」
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