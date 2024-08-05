直擊／麟洋配奪金瞬間！王齊麟爸秒「乾杯金牌」 北車群眾哭一團
「麟洋配」李洋／王齊麟2024巴黎奧運羽球男雙成功衛冕金牌！比賽當下晚上王齊麟爸爸王偉健也在台北車站直播派對幫兒子加油，在麟洋配奪金瞬間，王偉健並沒有感動哭泣，而是拿起手中的「金牌」一口乾下，而現場民眾更是嗨翻天，不少直播觀眾哭成一圖，齊心喊著「Taiwan！」
記者張志浩／綜合報導
王齊麟爸爸王偉健在比賽前表示，面對兒子的比賽，就是「淡定、篤定，平常大家問，我會說60%機率贏，這次應該有80%！」結果也如所有國人的希望，麟洋配力扛力戰勝對手，奪金當下在北車參與直播派對的民眾全部尖叫跳了起來，有人互相擊掌、有人擁抱、揮著台灣國旗哭泣，現場氛圍相當感人。
麟洋配今天出戰世界排名第1的中國「梁王組合」梁偉鏗、王昶驚險勝出，不但創下奧運羽球男雙史上「首度2連霸」紀錄。這也是中華隊隊史，史上第一次奧運羽球項目2連霸。由於李洋在賽前就宣示這是他奧運「最後一舞」，現場也湧進不少留學生到場應援。回顧兩人奧運生涯12連勝無敗，也是台灣羽球新猷。
王偉健日前受訪曾表示：「我就是天天喝金牌啤酒，要為台灣拿金牌，我好想聽國旗歌」，還不忘叮囑王齊麟要把國旗歌練好；事實上，王齊麟從小就跟著父親王偉建開始接觸羽球，王偉建過去是職業軍人，和老婆也是因打羽球認識，當發現兒子有打羽球天分時，還花時間考取中華民國羽球協會C級、B級教練資格，並陪著兒子練習，是王齊麟成為奧運金牌的重要推手。