父親節全台有雨！高溫36度起跳 一圖看懂一週「氣溫、降雨熱區」
新的一週又要來了！中央氣象指出，未來一週「上午高溫炎熱，午後雷陣雨勢較大」，民眾外出務必多補充水分並攜帶雨具；降雨趨勢上，受到低壓帶不斷靠近，週一、週二（8/5、8/6）水氣開始增多，週三起（8/7）降雨範圍擴大，特別要留意父親節（8/8）當天全台都會有降雨機率。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員葉致均表示，本南方海面至菲律賓東方海面處於「大低壓帶」，這個低壓帶會持續靠近台灣，該區域環境相當不穩定，內部有一些熱帶雲簇消消長長，但整體結構較鬆散，短時間內的發展有限，但仍不排除有熱帶系統，包括熱帶低氣壓或颱風的生成。
本週詳細天氣部分，葉致均說明，週一、週二低壓帶位在台灣東方外海，天氣會越來越不穩定，水氣變多的情況下，苗栗以南地區都要留意全天不定時的「局部陣雨或雷雨」，新竹以北也會有零星降雨，東半部山區則在有午後會有雷陣雨。
週三起水氣更多，一直到週日（8/11），台灣處於低壓帶內，風向吹西南風，因此迎風面的中南部有不定時「陣雨或雷雨」，尤其清晨至上午搭「海陸風作用」影響，瞬間雨勢較明顯，其它地方雲量也會增多，午後各地皆有「局部雷陣雨」。部分地區可能會有大雨出現，氣象署將視情況發布「大雨特報」。
針對未來一週氣溫，葉致均提及，由於降雨都屬於「間歇性雷陣雨」為主，因此多數地區一天之中沒下雨的時間仍比較長，沒下雨時感受就會比較是熱，各縣市普遍高溫攝氏31至35度，大台北及中南部近山區受地形影響，容易出現局部攝氏36度或以上的高溫。