余天受訪被問「你女婿呢」不忍了！當眾狠甩記者一巴掌　畫面曝光

林郁婷節目上穿浴衣畫面曝光！淡妝模樣超青澀粉絲誇：就是小女生

▲林郁婷性別問題被討論，甚至吸引外國媒體大陣仗堵人，有網友挖出她在節目上穿浴衣的畫面，十分清秀。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷性別問題被討論，甚至吸引外國媒體大陣仗堵人，有網友挖出她在節目上穿浴衣的畫面，十分清秀。（圖／美聯社／達志影像）

記者李欣容／台北報導

台灣拳擊好手林郁婷今（4）日在巴黎奧運女子拳擊57公斤級8強賽中打敗保加利亞Staneva Svetlana Kamenov，再替台灣進帳一面獎牌，也是拳擊隊第3面，而林郁婷在本屆奧運性別遭到質疑，成為全球關注的事件，曾是跆拳道國手的「品勢女神」姜巧文發文力挺林郁婷，就連澳洲拳擊手、羽量級冠軍Skye Nicolson都替林郁婷說話，有網友在Threads上分享林郁婷曾在節目《祖孫玩很大》中穿浴衣的畫面，十分清秀。 

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▲「台灣拳后」林郁婷將拚生涯首面奧運獎牌。（圖／林郁婷IG）
▲「台灣拳后」林郁婷將拚生涯首面奧運獎牌。（圖／林郁婷IG）
林郁婷性別身分遭質疑　賽場上被無理對待

奧運拳擊台灣好手林郁婷受到小說家JK羅琳質疑性別，不但巴黎奧運籌備會拳擊工作小組與國際奧會（IOC）都發出聲明，證明林郁婷的性別是女生，但她在第一戰對上烏茲別克選手Sitora Turdibekova時，賽後向對方教練致意，對方教練無視的態度令台灣粉絲心碎。

且比賽過程中，裁判明明喊停，Sitora Turdibekova還狠狠推了她的頭一下，而這樣的情形也在稍早對戰保加利亞Staneva Svetlana Kamenov時出現，就連賽評都說，Staneva Svetlana Kamenov打得相當暴躁，最後林郁婷向保加利亞隊教練握手時，對方連正眼都不看她一下。

▲林郁婷在節目上穿浴衣化淡妝，模樣清秀。（圖／翻攝自YouTube《公視點點愛》）
▲林郁婷在節目上穿浴衣化淡妝，模樣清秀。（圖／翻攝自YouTube《公視點點愛》）
穿浴衣上節目畫面　林郁婷青澀樣曝光

許多粉絲不捨林郁婷被這樣對待，紛紛替她聲援，有人就分享林郁婷18歲時上過公視節目《祖孫玩很大》，當時她和阿嬤一起穿浴衣學茶道，化上淡妝的林郁婷其實相當清秀，她也害羞說，自己平常沒有化妝的習慣，感覺有些奇怪。不少網友都留言，「是美少女戰士的天王星吧」、「是個個性溫和的小女生」、「她就是女孩子啊，好萌啊」，也有人提及，雖然不贊成用傳統女子的樣貌來證明性別，但轉念想，女生本來就有多樣性，「可以帥也可以美，不衝突。」

此次賽後林郁婷受訪時忍不住落淚表示，「走到這步，真的很不容易，我知道全台灣人民都在為我加油，在我背後支持我、挺我，我的目標是再拿兩勝，並做到最好！」

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