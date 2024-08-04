好市多「經典神物」漲翻了！從649變2269元 會員無奈：還是要買
美式賣場好市多（Costco）商品擁有獨特性與多元性，即便需要繳會員費，仍然有許多台灣人成為忠實會員，定期入場大採購。不過一名會員最近去好市多發現，一款賣很久的經典產品「科克蘭橄欖油」價格大飆漲，從一組2入上個月才1600多元，到近期竟然變成2269元，更有內行挖出該商品的歷史價格，發現2020年9月當時一組僅649元，國際價格飆漲的原因也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，上個月在賣場買了科克蘭橄欖油，3公升2入一組1600多元，沒想到前幾天再去補貨，竟變成2269元，一度以為看錯了。
貼文一出，引起好市多會員們熱烈討論，更有內行指出，橄欖油受到氣候異常加上區域戰爭的影響，產量大幅下跌，連原產地價格都漲破一倍以上。
更有常客貼出好市多橄欖油的歷史價格，2020年9月當時一組賣649元，2021年1月漲到839元；接著每年漲價2至3次，今年5月價格來到1699元，7月後更飆至2269元。
不少網友也感慨，「漲到999以後就買不下去了」、「疫情前2瓶才600多元，那時候都買來做手工皂，現在真的太貴了」、「用習慣了，2千還是咬牙買下去」、「一直漲，漲得很嚇人，早期買2瓶都1000元還有找」。