《星光2》38歲女星生二寶！吐兩胎試管嬰兒艱辛：生出來才安心
今年38歲的女星林宜融，2007年參加選秀節目《超級星光大道》第二屆出道，取得第五名的好成績。2011年任職於寰宇新聞主播，目前是一名國小音樂老師。今（4）日她分享喜訊，宣布誕下第二胎女兒，兩胎都是試管嬰兒，林宜融感嘆：「要到生出來抱著，心裡才能真正安心！」
記者黃雅琪／綜合報導
林宜融今日在臉書分享喜訊：「Hello週末平安，家裡加入新成員，歡迎小薯球的妹妹小薯妮！」透露生下第二胎女兒的心情，直呼得來不易：「第二胎真的不容易，從一開始懷孕到生產，就很忙碌，覺得時間過的好快，怎麼一下子就要準備生啦！感謝整個孕期，先生和兩邊家人的幫忙，也謝謝小薯球（大兒子），一直是媽媽的sweet boy。」
林宜融2022年與圈外人阿森結婚，父親節前生下第二胎，她表示剛生完小孩正在保養身體、好好休息，暫時不會讓自己想太多：「目前產後休養中，先不去想之後帶two under two的日子！父親節快到了，恭喜阿森晉升二寶爸爸，今年熱鬧過父親節！」
兩胎都是試管嬰兒，林宜融也分享懷孕過程的煎熬心情：「最後想分享，其實小薯球和小薯妮，都是試管寶寶！當媽媽的我，每次都覺得一定要到生出來抱著，心裡才能真正安心！」她說試管療程的部分，以後有機會再來分享自己的紀錄，笑說：「現在二寶媽咪要先來補眠囉。」