賀林郁婷挺4強 賴清德不忘為麟洋配打氣「台灣in啦！」
巴黎奧運中華隊再傳捷報！繼女將陳念琴成功挺進女子60公斤4強，奪金大熱門林郁婷在拳擊57公斤級同樣晉級4強，對此總統賴清德稍早發文恭賀中華隊好成績，包括林郁婷、陳念琴與吳詩儀的奮戰，女子拳擊已經累計三面獎牌，也不忘為晚間即將出賽的「麟洋配」加油打氣，大家團結一致，為台灣的選手集氣，「台灣加油！台灣『in』啦！」
記者陳威叡／台北報導
中華隊女子拳擊項目再傳捷報，賴清德特別發文恭賀林郁婷，在女子拳擊57公斤級挺進4強，為自己、也為台灣，再拿下一面獎牌，「越是不被看好，我就越要做到」，是林郁婷的奮鬥精神，這幾天國人們都為針對她的中傷感到憤慨，面對挑戰，而林郁婷無所畏懼，用實力粉碎謠言，接下來也要繼續幫她加油！
此外賴清德說，今天凌晨陳念琴也傳來好消息，用5比0擊退烏茲別克對手，挺進4強，加上林郁婷、吳詩儀的奮戰，女子拳擊已經累計三面獎牌，非常了不起。而陳念琴賽後激動地說，「我要的是金牌」，相信她會帶著必勝的決心、高昂的鬥志，繼續闖進金牌戰。
賴清德也不忘提及全國關注的「麟洋配」，將在羽球男雙的金牌賽出戰，無論是在現場或守在螢幕前的國人，大家團結一致，為台灣的選手集氣，「台灣加油！台灣『in』啦！」