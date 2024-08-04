奧運羽球／安賽龍2：0淘汰Sen！衛冕金牌只差一步　有望追上林丹

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稍早泰國2023世錦賽金牌得主Kunlavut Vitidsarn已經擊敗馬來西亞好手李梓嘉，率先搶下男單金牌戰門票。剩下的一張則要由衛冕者安賽龍與之前戰勝周天成的Sen來爭奪。
這一場比賽安賽龍真的完全展現了世界冠軍的經驗和韌性，雖然臨場狀況明顯是Sen更好，甚至他本人在今天判斷球路落點上還出了很大的問題，因此丟掉好幾分，但安賽龍就是能在落後的局面下扭轉乾坤，掌控場上節奏。
首局安賽龍一度以13：18落後多達5分，也先給出了3個局點，但他在那之後抓住對方急躁的心態，連得5分，反倒以22：10逆轉搶下。次局，安賽龍開局以1：7落後，但他沒有亂了心態，一分一分追趕，將比分形成11：11之後，重新掌握比賽局勢，最終以21：14再下一城，前進金牌戰。
奧運羽球男單連霸 只要林丹做到過
安賽龍目前生涯主要榮譽為1面奧運金牌，以及2座世錦賽冠軍，他今年也已經30歲了，來到最後的巔峰，這可能是他最後一次有機會爭奪奧運獎牌。過去奧運史上只產生過7位男單冠軍，分別是魏仁芳（印尼）、Poul-Erik Høyer Larsen（丹麥）、吉新鵬（中國）、陶菲克（印度尼西亞）、林丹（中國）、諶龍（中國）、安賽龍（丹麥），而其中只有林丹能在北京及倫敦完成連霸。
林丹生涯拿過2面奧運金牌和5座世錦賽冠軍，被認為是羽球界的「GOAT」，安賽龍在下一場比賽有望將自己的名字比肩傳奇。
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