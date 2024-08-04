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全台農損失估31.9億！蔬菜量大減3成「每公斤漲至57元」近5年新高

▲受明天休市影響，今（4）日菜價每公斤平均交易價格來到57.5元，創近5年新高。（圖／記者陳明中攝影）
▲受明天休市影響，今（4）日菜價每公斤平均交易價格來到57.5元，創近5年新高。（圖／記者陳明中攝影）

記者林莞茜／綜合報導

受凱米颱風影響，造成農業災情，經農業部農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今（4）日17時止，農業產物及民間設施估計損失計31億9,665萬元，以雲林縣損失6億8,669萬元(占21%)、台南市損失6億3,375萬元(占20%)、嘉義縣損失4億1,952萬元(占13%)、屏東縣損失4億1,096萬元(占13%)、高雄市損失3億2,793萬元(占10%)、臺中市損失1億9,527萬元(占6%)及彰化縣損失1億5,869萬元(占5%)較為嚴重。

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農業部指出，農產估計損失金額21億6,757萬元(含養蜂損失68萬元)，農作物被害面積2萬6,035公頃，損害程度29％，換算無收穫面積7,509公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積3,359公頃，損害程度28％，換算無收穫面積930公頃，損失金額3億211萬元；其次為番石榴、柳橙、梨及竹筍等。

畜產估計損失金額2億6,625萬元，受損畜禽主要為雞193萬隻，受損金額2億1,900萬元；其次為鴨、豬及鵝等；漁產估計損失金額5億8,328萬元，受損漁產主要為牡蠣，受損金額2億3,553萬元；其次為虱目魚及文蛤等；林產損失金額總計1,126萬元，受損林產主要為竹林，受損金額587萬元，其次為森林副產物-竹筍及林木。

在民間設施部分，估計損失金額損失金額1億6,830萬元，分別為農田流失及埋沒損失金額8,981萬元，主因農田埋沒95.7公頃，農田流失13.25公頃；農業設施估計損失金額5,837萬元，主因水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施估計損失金額648萬元，主因畜禽舍倒塌；漁業設施估計損失金額1,364萬元，主因養殖塭堤及設備損失。

農業部農糧署表示，雲林縣、嘉義等蔬菜產地重創，影響各地蔬果市場交易；北農蔬菜今日到貨量只有1011公噸，較平日少3成，每公斤平均交易價格來到57.5元，成為近5年新高。農糧署副署長姚志旺表示，受明天休市影響，市場買氣熱絡，預估今天和周二開市菜價都會走高，「應該已在最高點了」，預期9月開學營養午餐可正常供應。

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