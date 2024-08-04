三星Galaxy Z Flip6折疊機使用心得　封面螢幕超實用、AI無形滲透

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🟡封面螢幕不大，但實用度佳
整體的外型和上一代相差異不大，連重量都相同，比較大的差異會是在鏡頭處有更明顯的鏡頭邊框。封面螢幕和上一代相同都為3.4吋，拿來和Moto razr 50 Ultra的4吋相比，以規格表上的數字來看確實三星Z Flip6較遜色，實際比較，也能發現可視範圍的落差。雖然較小，但實用度很高，不需要掀起螢幕，解鎖後就能使用第三方App，像是回LINE、看YouTube、檢視地圖等。此外，可以在同一頁面上自行加入不同的小工具，在忙碌的狀態下，真的可以單手操控手機，不一定要掀開手機。
🟡AI「搜尋圈」生活感十足
感覺三星的Galaxy AI已經輕鬆無痕的介入生活中，像是三星狂打的「搜尋圈」就真的超方便，且辨識度很好，舉例來說，有時滑手機看到某些人物只要長按螢幕下方中間的功能鍵，螢幕就會變暗，接著只要圈起某個不認識的花草、人物、招牌等就能進行搜尋，這樣的狀況面對家中小孩十萬個為什麼大爆發時，超級實用，拍照下來也能執行搜尋圈，真心推，非常直覺的搜尋方式。
🟡拍照可自動變焦
小摺疊主要的市場鎖定在女性，姊妹淘自拍沒人想要拿手機，誰都不想臉大啊！摺疊機的好處就是不用有支架，隨時擺在桌上就能拍。另外，最新的「AI智慧變焦」也蠻實用的，可以依照拍攝的主體來調整焦距，只是有時候變焦是會稍稍慢一步，但往往你一動就正好調整到最佳焦段，所以不要急，自己想手動的時候，多等半下即可。另外，這次主鏡頭從1200萬升級到5000萬畫素，預期會比上一代拍出更細膩的照片。照片功能的部分還有生成式編輯、生成式慢動作、增加景深以及塗鴉轉圖像等都是增加照片或是影像的可玩性，實用度高低就因人而異。
🟡智慧即時翻譯
三星在AI功能上大打翻譯功能，且確實變更好用，可以用在通話、面對面聊天、外語演講、YouTube影片、錄音檔等都可以使用翻譯功能。舉例來說，像是出國時需要點餐時就能直接開啟聊天模式，直接請店家推薦，平常生活中，如果有外語的影片也能翻譯。但是，目前轉譯的中文只有香港和中國大陸，翻譯後的語氣還是有點不同。有點可惜，只能靜靜等待官方釋出台灣版的中文了。
🟡整體體驗心得
三星在摺疊機市場處於領先地位，也是率先將摺疊機放入主流的品牌，今年開始AI功能又率先起跑，對於喜歡科技產品的人來說，有一定的吸引力。對於不愛過度科技感的人來說，三星摺疊機外型上有韓劇各種置入，讓喜歡追劇的人，拿起摺疊機就會自動開啟韓劇濾鏡外掛，即便每次都需要雙手才能掀開螢幕，不方便的地方好像也會覺得變時髦。另外，AI功能滲透在無形之間，也很給推，尤其畫圈搜和智慧翻譯，都是實用度很高的AI功能。溫馨建議，Z Flip6裸機真的很美，霧面材質也不會太沾指紋，但側邊是直角設計，放在桌上時會整個貼在桌面上，捉取容易滑手，買個保護殼，增加抓握的施力點，如果滑手也比較不至於這麼傷荷包。
三星ＧZ Flip6 重點規格
- 處理器：高通 Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
- 封面螢幕：3.4 吋 Super AMOLED，解析度 748 x 720，60Hz 更新率
- 內頁螢幕：6.7 吋 Dynamic AMOLED 2X，解析度 2640 x 1856，支援 1-120Hz 動態調節
- 主鏡頭：廣角鏡頭5000 萬畫素+超廣角鏡頭1200 萬畫素+前鏡頭1000 萬畫素
- 電池容量：4000 mAh
- 防塵防水：IP48
- 售價：12GB + 256GB售價3萬5888元、12GB + 512GB售價3萬9888元