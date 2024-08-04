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三星Galaxy Z Flip6折疊機使用心得　封面螢幕超實用、AI無形滲透

▲三星摺疊機Galaxy Z Flip6已經正式在台灣開賣，近日搭上奧運熱潮，大幅提高能見度 。（圖／記者周淑萍攝）
▲三星摺疊機Galaxy Z Flip6已經正式在台灣開賣，近日搭上奧運熱潮，大幅提高能見度 。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

三星為今年奧運的合作品牌，每位選手都能領到一台最新Galaxy Z Flip6的小摺疊機，同時置入今年更是無所不在，頒獎台上頻繁出現選手領牌後拿著Galaxy Z Flip6開心自拍，真的存在感十足。而這一款奧運選手人人都有的摺疊機到底好不好用，《NOWnews》實際在生活中體驗數日，分別從外螢幕的實用度、AI是不是實用、使用的順手程度等提供心得報告。

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摺疊機有韓劇的加持，擁有不小的隱藏買氣，即便價格較去年貴了一些，還是讓業者深具信心。根據台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，今年價格會比上一代貴的主要是因為總體經濟下的通貨膨脹、匯率局勢，加上硬體零組件同步因應AI重度運算需求提升規格，因此價格上有所調整，且今年有Galaxy AI加入，Z Fold6｜Z Flip6銷售狀況希望比前代成長20%。

▲三星摺疊機Galaxy Z Flip6。（圖／記者周淑萍攝）
▲三星最新摺疊機Galaxy Z Fold6和Galaxy Z Flip6都加入最新AI功能，在搜尋、翻譯、拍照上都能提高日常使用的便利性。（圖／記者周淑萍攝）
🟡封面螢幕不大，但實用度佳

整體的外型和上一代相差異不大，連重量都相同，比較大的差異會是在鏡頭處有更明顯的鏡頭邊框。封面螢幕和上一代相同都為3.4吋，拿來和Moto razr 50 Ultra的4吋相比，以規格表上的數字來看確實三星Z Flip6較遜色，實際比較，也能發現可視範圍的落差。雖然較小，但實用度很高，不需要掀起螢幕，解鎖後就能使用第三方App，像是回LINE、看YouTube、檢視地圖等。此外，可以在同一頁面上自行加入不同的小工具，在忙碌的狀態下，真的可以單手操控手機，不一定要掀開手機。

▲三星摺疊機Galaxy Z Flip6。（圖／記者周淑萍攝）
▲三星摺疊機Galaxy Z Flip6封面螢幕尺寸與上一代相同都為3.4吋，但實用性增加不少。像是可以直接滑LINE、YouTube、拍照自動調整變焦等。（圖／記者周淑萍攝）
🟡AI「搜尋圈」生活感十足

感覺三星的Galaxy AI已經輕鬆無痕的介入生活中，像是三星狂打的「搜尋圈」就真的超方便，且辨識度很好，舉例來說，有時滑手機看到某些人物只要長按螢幕下方中間的功能鍵，螢幕就會變暗，接著只要圈起某個不認識的花草、人物、招牌等就能進行搜尋，這樣的狀況面對家中小孩十萬個為什麼大爆發時，超級實用，拍照下來也能執行搜尋圈，真心推，非常直覺的搜尋方式。

▲三星摺疊機Galaxy Z Flip6。（圖／記者周淑萍攝）
▲三星摺疊機Galaxy Z Flip6同樣加入搜尋圈功能，畫圈就能搜尋。（圖／記者周淑萍攝）
🟡拍照可自動變焦

小摺疊主要的市場鎖定在女性，姊妹淘自拍沒人想要拿手機，誰都不想臉大啊！摺疊機的好處就是不用有支架，隨時擺在桌上就能拍。另外，最新的「AI智慧變焦」也蠻實用的，可以依照拍攝的主體來調整焦距，只是有時候變焦是會稍稍慢一步，但往往你一動就正好調整到最佳焦段，所以不要急，自己想手動的時候，多等半下即可。另外，這次主鏡頭從1200萬升級到5000萬畫素，預期會比上一代拍出更細膩的照片。照片功能的部分還有生成式編輯、生成式慢動作、增加景深以及塗鴉轉圖像等都是增加照片或是影像的可玩性，實用度高低就因人而異。

▲三星Galaxy Z Flip6。（圖／官方提供）
▲三星Galaxy Z Flip6封面螢幕提供自動變焦功能。（圖／官方提供）
🟡智慧即時翻譯

三星在AI功能上大打翻譯功能，且確實變更好用，可以用在通話、面對面聊天、外語演講、YouTube影片、錄音檔等都可以使用翻譯功能。舉例來說，像是出國時需要點餐時就能直接開啟聊天模式，直接請店家推薦，平常生活中，如果有外語的影片也能翻譯。但是，目前轉譯的中文只有香港和中國大陸，翻譯後的語氣還是有點不同。有點可惜，只能靜靜等待官方釋出台灣版的中文了。

▲三星摺疊機Galaxy Z Flip6。（圖／記者周淑萍攝）
▲智慧即時翻譯目前的中文只有香港和中國大陸版本，台灣版的中文還沒上線。（圖／記者周淑萍攝）
🟡整體體驗心得

三星在摺疊機市場處於領先地位，也是率先將摺疊機放入主流的品牌，今年開始AI功能又率先起跑，對於喜歡科技產品的人來說，有一定的吸引力。對於不愛過度科技感的人來說，三星摺疊機外型上有韓劇各種置入，讓喜歡追劇的人，拿起摺疊機就會自動開啟韓劇濾鏡外掛，即便每次都需要雙手才能掀開螢幕，不方便的地方好像也會覺得變時髦。另外，AI功能滲透在無形之間，也很給推，尤其畫圈搜和智慧翻譯，都是實用度很高的AI功能。溫馨建議，Z Flip6裸機真的很美，霧面材質也不會太沾指紋，但側邊是直角設計，放在桌上時會整個貼在桌面上，捉取容易滑手，買個保護殼，增加抓握的施力點，如果滑手也比較不至於這麼傷荷包。

▲三星摺疊機Galaxy Z Flip6。（圖／記者周淑萍攝）
▲三星摺疊機Galaxy Z Flip6外型依舊很有質感，但建議加裝保護殼，提高抓取的穩定度。（圖／記者周淑萍攝）
三星ＧZ Flip6 重點規格

  • 處理器：高通 Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
  • 封面螢幕：3.4 吋 Super AMOLED，解析度 748 x 720，60Hz 更新率
  • 內頁螢幕：6.7 吋 Dynamic AMOLED 2X，解析度 2640 x 1856，支援 1-120Hz 動態調節
  • 主鏡頭：廣角鏡頭5000 萬畫素+超廣角鏡頭1200 萬畫素+前鏡頭1000 萬畫素
  • 電池容量：4000 mAh
  • 防塵防水：IP48
  • 售價：12GB + 256GB售價3萬5888元、12GB + 512GB售價3萬9888元

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