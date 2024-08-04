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林郁婷對手輸不起！保加利亞女拳手賽後狂比「Ｘ」　暗諷性別爭議

▲今（4）日中華隊選手林郁婷在7公斤級8強賽對決保加利亞選手Staneva Svetlana Kamenov，成功以終5：0大獲全勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲今（4）日中華隊選手林郁婷在7公斤級8強賽對決保加利亞選手Staneva Svetlana Kamenov，成功以終5：0大獲全勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者潘毅／綜合報導

2024年巴黎奧運女子拳擊項目「性別爭議」持續延燒，今（4）日中華隊選手林郁婷在7公斤級8強賽對決保加利亞選手Staneva Svetlana Kamenov，成功以終5：0大獲全勝，但賽後對手隊全場比出「Ｘ」，藉此暗諷林郁婷，也引發大批台灣網友的憤怒。

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林郁婷今（4）日在8強賽對決保加利亞選手Staneva Svetlana Kamenov，一開賽就掌握了整場優勢，打得對手毫無招架之力，而賽事途中對手更出現許多情緒性的舉動，也讓許多台灣人在觀賽是氣得牙癢癢。

最終林郁婷經過獲得壓倒性勝利，以5：0獲得所有裁判的青睞。雖然賽後林郁婷前往向保加利亞教練團致意時，不再像上一場遭烏茲別克教練團一樣被無視，但保加利亞女選手在賽後，將雙手舉高向全場比出一個「Ｘ」，指自己是擁有「XX染色體」的選手，暗酸我國選手林郁婷近期深陷的「XY染色體性別爭議」。

畫面曝光後，瞬間引爆大批台灣網友的怒火，紛紛痛批「這種真不尊重比賽也不尊重對手的努力」、「保加利亞選手在比賽就一直挑釁了，還被裁判警告閉嘴，賽後果然輸不起」、「輸不起的對手」、「IBA是不是又要給獎金了？超可悲」。

▲中華林郁婷挺進巴黎奧運拳擊四強賽，確定有獎牌入袋。（圖／美聯社／達志影像）
▲保加利亞選手在比賽過程中一直出現情緒性動作。（圖／美聯社／達志影像）
雖然在國際社會上輿論風向兩極，但仍有許多專業拳手力挺林郁婷以及阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif），例如日本東京奧運拳手入江聖奈，就力挺林郁婷，表示林「訓練量相當驚人，也是技巧派選手，論出拳力道有一票更強的人，因此根本不應該拿『性別爭議』當作藉口，傷害林選手的尊嚴。」

澳洲拳擊女選手妮可森（Skye Nicolson）也表示，自己曾與林郁婷、凱莉芙都交手過，但兩人完全都是天生的女性，「人們不了解所有細節的情況下便隨波逐流，這真的很糟糕。」

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