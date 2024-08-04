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獨家／Mingo為了寵粉！定居高雄原因太暖　和安芝儇私下日常曝光

▲台鋼雄鷹韓籍女神Mingo（朴旻曙）太寵粉，她透露會選擇住在高雄，是為了和粉絲有更多接觸，更曝光和室友安芝儇私下的下班日常。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲台鋼雄鷹韓籍女神Mingo（朴旻曙）太寵粉，她透露會選擇住在高雄，是為了和粉絲有更多接觸，更曝光和室友安芝儇私下的下班日常。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者吳昕蓓／台北報導

台鋼雄鷹韓籍女神Mingo（朴旻曙）擁有無害的清純外貌，整個人散發出仙女氣質，被封為「清純精靈」，目前和隊友安芝儇同住在高雄。Mingo先前接受《NOWnews今日新聞》專訪，寵粉的她透露，會選擇住在高雄，是為了和粉絲有更多接觸，更曝光和安芝儇私下的下班日常。

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▲（圖／記者吳翊緁攝影）
▲台鋼雄鷹韓籍女神Mingo（朴旻曙）擁有無害的清純外貌，整個人散發出仙女氣質，被封為「清純精靈」。（圖／記者吳翊緁攝影）
Mingo難忘台東的海和人情味　最喜歡和粉絲近距離接觸

Mingo會跟著球隊台鋼雄鷹到各縣市主場去應援，她透露喜歡台北大巨蛋在室內，總是很涼爽，但最印象深刻的主場還是台東球場，雖然那邊的球場不是最好的，卻給她滿滿的人情味，很多球迷都會攜家帶眷去看球，加上球場的設計上可以和球迷非常近距離接觸，Mingo又很喜歡小孩子，因此能和孩子們有更多互動，讓她感覺很溫暖。

談到台東，Mingo滔滔不絕，喜歡看海的她直言當地的海非常漂亮，由於那邊的人總是能讓她感受到溫情，「每次去比賽，不管有沒有穿制服，大家都會知道我是啦啦隊員，去便利商店結個帳，店員就會問說『明天是不是有比賽』或是『聽說你們今天贏了』，讓我覺得很受到尊重、喜愛。」

▲（圖／記者吳翊緁攝影）
▲Mingo熱愛台東的海和人情味，談起當地滔滔不絕。（圖／記者吳翊緁攝影）
Mingo定居高雄也為了寵粉　愛上當地的熱情

至於定居高雄的原因為何？寵粉的Mingo直言，這是因為想在台灣有更多活動，很感謝球團讓她們住在高雄，她才可以幾乎每場應援都參與到，「能夠和粉絲有更多接觸，對我來說是一件很開心的事情。」而且很多人都形容高雄就像是韓國的釜山，也讓Mingo感覺特別熟悉，「比起台北，我更喜歡高雄的這種親切跟熱情。」

和室友安芝儇的下班日常　散步吃美食超紓壓

Mingo也分享她和室友安芝儇的下班日常，兩人常常會到家裡附近去透透氣，Mingo很喜歡蛋餅、雞塊等台灣美食，她們就會一起邊散步、邊聊天，去吃吃美食，當作整天的結尾，也是每天放鬆的小確幸。

▲（圖／記者吳翊緁攝影）
▲Mingo很喜歡蛋餅、雞塊等台灣美食，會和安芝儇一起去大快朵頤來紓壓。（圖／記者吳翊緁攝影）

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