獨家／Mingo為了寵粉！定居高雄原因太暖　和安芝儇私下日常曝光

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Mingo會跟著球隊台鋼雄鷹到各縣市主場去應援，她透露喜歡台北大巨蛋在室內，總是很涼爽，但最印象深刻的主場還是台東球場，雖然那邊的球場不是最好的，卻給她滿滿的人情味，很多球迷都會攜家帶眷去看球，加上球場的設計上可以和球迷非常近距離接觸，Mingo又很喜歡小孩子，因此能和孩子們有更多互動，讓她感覺很溫暖。
談到台東，Mingo滔滔不絕，喜歡看海的她直言當地的海非常漂亮，由於那邊的人總是能讓她感受到溫情，「每次去比賽，不管有沒有穿制服，大家都會知道我是啦啦隊員，去便利商店結個帳，店員就會問說『明天是不是有比賽』或是『聽說你們今天贏了』，讓我覺得很受到尊重、喜愛。」
Mingo定居高雄也為了寵粉 愛上當地的熱情
至於定居高雄的原因為何？寵粉的Mingo直言，這是因為想在台灣有更多活動，很感謝球團讓她們住在高雄，她才可以幾乎每場應援都參與到，「能夠和粉絲有更多接觸，對我來說是一件很開心的事情。」而且很多人都形容高雄就像是韓國的釜山，也讓Mingo感覺特別熟悉，「比起台北，我更喜歡高雄的這種親切跟熱情。」
和室友安芝儇的下班日常 散步吃美食超紓壓
Mingo也分享她和室友安芝儇的下班日常，兩人常常會到家裡附近去透透氣，Mingo很喜歡蛋餅、雞塊等台灣美食，她們就會一起邊散步、邊聊天，去吃吃美食，當作整天的結尾，也是每天放鬆的小確幸。