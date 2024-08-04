「麟洋配」金牌戰Hami Video當機！粉絲哭瘋：客服全忙線

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣羽球男雙李洋、王齊麟原先預計今晚10點10分和中國搶金，許多觀眾早早打開電視、轉播平台等待賽事開始，沒想到疑似太多人湧入， 轉播平台Hami Video出現「Loading」畫面，遲遲未能開啟賽事，就連目前正在進行的銅牌戰、網球金牌戰也都看不到。
王齊麟爸爸王偉健今晚也現身台北車站現場轉播活動，他受訪時表示，面對兒子的比賽，就是「淡定、篤定」，「平常大家問，我會說60%機率贏，這次應該有80%！」
對上中國23歲組合 「麟洋配」再奪金呼聲高
現年28歲的李洋和29歲的王齊麟，在2018年底組成「麟洋配」，中國的梁偉鏗及王昶則在2022年成為「梁王組合」，兩人今年都才23歲，2023、2024年征戰各大國際賽事，並在2023年10月31日登上世界第一至今。
從歷史對戰紀錄來看，麟洋配和梁王組合第一次遇上，是在去年的亞洲羽球錦標賽，後面3次對戰依序是2023年中國羽球大師賽、2023亞運會、2024法國羽球公開賽、2024全英羽球公開錦標賽，5次對戰麟洋配拿下2勝，而今晚10點10分，雙方展開金牌戰，截至11點，李洋和王齊麟率先拿下一局，目前第二局12:9領先。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。