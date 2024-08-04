跨黨派立委專家齊聚「法律論壇」探討外送平台併購

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前公平會委員陳榮隆表示，兩平台若合併，恐不再提供促銷、不再送上樓、偏遠地區亦不再提供服務，失去競爭之不利益恐大於併購所發揮之整體經濟利益。政大法律學院特聘教授王立達則分析過往公平會案例，表示之前已有錢櫃併好樂迪、統一併維力之結合申請遭駁回，理由是倘結合其市占率將逾4成5、6成，而uber eats若併foodpanda，其市占率保守估計將超過8成。
中國文化大學法律學系教授王偉霖表示，國際上其他國家曾有外送平台相關合併申請案，但都遭否准，包含2023年Grab擬收購Delivery Hero旗下位於新加坡、馬來西亞等地之foodpanda外送事業，遭新加坡主管機關(CCCS)發出暫時處分，致最後收購案終止；2021年Delivery Hero預計合併沙烏地阿拉伯的食品配送公司The Chefz，亦遭沙烏地阿拉伯主管機關(GAC)否決。
財團法人資訊工業策進會科技法律研究所價值拓展中心專案經理鄭嘉逸表示，即便Uber Eats與foodpanda的併購案未能通過，市場仍有其他可能性：「有無其他業者願意買下foodpanda，以維持台灣多家業者競爭，此或比Uber Eats併foodpanda對市場更加有利。」這一觀點為討論帶來新視角。
此次由當代法律雜誌主辦的專業研討會匯集了政界、學界和產業界的多方聲音，凸顯外送平台併購案的複雜性和重要性。與會專家學者一致認為，公平會應審慎看待此案，以確保消費者、外送員及店家權益，維護市場公平競爭秩序。