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馬琳受傷慘退賽！中國網友狂叫好　8年前舊怨曝光：迴力鏢打到了

▲稍早前奧運冠軍、西班牙名將馬琳（Carolina Marin）4強賽意外受傷退賽，世界羽聯官方發表聲明，她確定將退出本屆奧運，印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）將直接獲得銅牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲稍早前奧運冠軍、西班牙名將馬琳（Carolina Marin）4強賽意外受傷退賽，世界羽聯官方發表聲明，她確定將退出本屆奧運，印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）將直接獲得銅牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者潘毅／綜合報導

巴黎奧運女子羽球單打項目今（4）日傳出意外，西班牙名將馬琳（Carolina Marin）在大幅領先對手何冰嬌，只差一點就晉級之時，一次殺球她右腿落地時受傷，無奈只能宣布退賽。事後全球網友對於馬琳因傷止步四強感到惋惜，但在中國網路上，仍有一大票網友不停叫好，不只是因為本場得利的是中國選手，還有8年前的一段舊恩怨。

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馬琳的對手也曾因傷退賽！2016奧運賽後一句話惹怒中國人

2016年巴西里約奧運的女子單打項目四強賽上，當時由中國前羽球天后李雪芮對決馬琳，而當時在比賽第二局李雪芮起跳後仰救球，但左腿落地時受傷，最終也因此落敗，賽後檢查為十字韌帶完全斷裂。

當時賽後馬琳接受採訪時，卻認為李雪芮是「戰術性策略」，而自己的比賽節奏也受到影響，「中國選手向來很聰明，我以前也看過他們這樣做。」此話一出，也立刻讓當時中國網友群情激憤，瘋狂痛批馬琳毫無同情心，最終馬琳也在里約奧運拿下金牌，但仍得不到中國網友們的祝福。

▲中國前球后李雪芮曾在2012年倫敦奧運奪金，但在2016里約奧運與馬琳對決時受重傷。（圖／翻攝百度百科）
▲中國前球后李雪芮曾在2012年倫敦奧運奪金，但在2016里約奧運與馬琳對決時受重傷。（圖／翻攝百度百科）
馬琳慘遇同樣傷勢！李雪芮雪中送炭超大氣

不過到了2019年，當時舉辦的印尼大師賽女單決賽，馬琳在與印度前球后賽娜（Saina Nehwal）爭冠時，也在賽事途中右腳受傷退賽，最後證實是右膝前十字韌帶斷裂，只能讓出后座，還得復健半年。

當時得知消息的李雪芮，則在微博上發文替馬琳祈禱「希望所有運動員都能健健康康的站在賽場上為球迷奉獻精彩的比賽，祝願馬琳能早日康復，一段漫長的旅程希望她能堅強面對」，絲毫不售過去對方言論所影響，展現大氣風度。

▲西班牙名將馬琳在先拿一局的情況下因傷退賽，她難過地過地痛哭，觀眾起立為她鼓掌加油。（圖／美聯社／達志影像）
▲西班牙名將馬琳近年來也因傷所苦。（圖／美聯社／達志影像）
巴黎奧運馬琳又傷！中國網友還記得8年前舊仇

再把鏡頭轉到今（4）日的賽事，馬琳在巴黎奧運女單4強戰對決何冰嬌，卻在拿下一局勝利，第二局也大幅領先4分的情況下，在一次起跳又傷到十字韌帶曾斷裂的右腳，最終只能抱憾退賽。

雖然本次馬琳不再口出狂言，也祝福和勉勵對手何冰嬌，希望對方能在金牌戰有好表現，而何冰嬌也落淚表示不捨，自己最不願意看到對手發生這樣的事情。

▲許多中國網友仍記得馬琳在2016年針對李雪芮的「戰術性退賽」言論。（圖／翻攝畫面）
▲許多中國網友仍記得馬琳在2016年針對李雪芮的「戰術性退賽」言論。（圖／翻攝畫面）
不過在中國網路上，卻有一票老球迷仍記得8年前的恩怨，大罵馬琳「馬琳你也有今天啊？不是欺負李雪芮嗎」 、「16年里約的回力鏢正中眉心阿」 、「不同情馬琳，以前黑歷史太多了」 。
 

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