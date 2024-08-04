「天才桌球少女」申裕斌出戰奧運！憑可愛外型爆紅 陸粉逆風力挺
年度體壇盛事「2024巴黎奧運會」，近期如火如荼開打，而代表南韓出戰的桌球選手申裕斌備受關注，她不僅在場上以亮眼表現為國家贏得桌球混雙獎牌，也因為她甜美的外貌而收穫一大票粉絲。還因此圈粉大陸網友，甚至點出自家桌球選手陳夢、孫穎莎的「弱點攻略」，引發討論。
記者施以慧／綜合報導
被封「天才桌球少女」 混雙項目拿下銅牌
來自南韓、今年20歲的申裕斌兩度出戰奧運，表現優異，甚至還獲得「天才桌球少女」的美名，這次在本次的桌球單打中順利進入銅牌賽，但不敵日本選手早田希娜，止步4強。不過在混雙項目中，申裕斌與夥伴林鐘勳倒是順利擊敗了香港，最後拿下銅牌。
可愛外型收穫粉絲 陸粉大力稱讚
也在本次奧運中，申裕斌憑藉精湛球技與可愛的外型，收獲了不少粉絲。而在她的個人IG帳號的最新貼文中，也能看到多了很多大陸網友們的支持：「昨天看比賽被妳圈粉了」、「大陸網友都很喜歡妳呢」、「比賽的時候覺得特別可愛。」
大陸網友逆風力挺 點出自家選手弱點
最後還有大陸粉絲留言，指出自家選手弱點，整理出攻略引發熱議：「下場如果和陳夢打，記得防她可能遮擋發球還有她帶的翡翠有反光作用」、「陳夢現在都遮擋發球還有孫穎莎也愛遮擋發球，都防著點！」