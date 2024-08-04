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「天才桌球少女」申裕斌出戰奧運！憑可愛外型爆紅　陸粉逆風力挺

▲被封為「天才桌球少女」的申裕斌這次出戰巴黎奧運，因為精湛的球季和可愛的外型爆紅，就連大陸網友都倒戈力挺。（圖／IG shin_yubin_）
▲被封為「天才桌球少女」的申裕斌這次出戰巴黎奧運，因為精湛的球季和可愛的外型爆紅，就連大陸網友都倒戈力挺。（圖／IG shin_yubin_）

記者施以慧／綜合報導

年度體壇盛事「2024巴黎奧運會」，近期如火如荼開打，而代表南韓出戰的桌球選手申裕斌備受關注，她不僅在場上以亮眼表現為國家贏得桌球混雙獎牌，也因為她甜美的外貌而收穫一大票粉絲。還因此圈粉大陸網友，甚至點出自家桌球選手陳夢、孫穎莎的「弱點攻略」，引發討論。

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▲(圖／IG shin_yubin_）
▲今年20歲的申裕斌這次2度參戰奧運，在混雙項目拿下銅牌的佳績。（圖／IG shin_yubin_）
被封「天才桌球少女」　混雙項目拿下銅牌

來自南韓、今年20歲的申裕斌兩度出戰奧運，表現優異，甚至還獲得「天才桌球少女」的美名，這次在本次的桌球單打中順利進入銅牌賽，但不敵日本選手早田希娜，止步4強。不過在混雙項目中，申裕斌與夥伴林鐘勳倒是順利擊敗了香港，最後拿下銅牌。

▲(圖／IG shin_yubin_）
▲申裕斌不僅球技了得，外型也非常可愛。（圖／IG shin_yubin_）
可愛外型收穫粉絲　陸粉大力稱讚

也在本次奧運中，申裕斌憑藉精湛球技與可愛的外型，收獲了不少粉絲。而在她的個人IG帳號的最新貼文中，也能看到多了很多大陸網友們的支持：「昨天看比賽被妳圈粉了」、「大陸網友都很喜歡妳呢」、「比賽的時候覺得特別可愛。」

▲(圖／IG shin_yubin_）
▲就連大陸的網友都力挺申裕斌，並在她IG貼文下方曝光自家選手的弱點。（圖／IG shin_yubin_）
大陸網友逆風力挺　點出自家選手弱點

最後還有大陸粉絲留言，指出自家選手弱點，整理出攻略引發熱議：「下場如果和陳夢打，記得防她可能遮擋發球還有她帶的翡翠有反光作用」、「陳夢現在都遮擋發球還有孫穎莎也愛遮擋發球，都防著點！」

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