凱米風災海運備援疏運圓滿完成！8天疏運6772人　載運811部車輛

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航港局表示，配合東部鐵公路復原狀況，本次緊急協調新臺馬輪及澎湖輪2艘可同時載運旅客和車輛之船舶提供運輸服務，另協調東部客船凱旋1號協助旅客運送，疏運期間總體運能可提供12,672座位數、可載各式車輛894輛，總載客率53.4%，其中澎湖輪更是首次加入蘇花備援行列，大幅增加車輛疏運量能與速度，惟因係因應風災臨時緊急調度澎湖輪，致造成高雄-馬公航線原訂位及託運車輛旅客的不便，深感抱歉，也感謝各方民眾的體諒疏運備援的急迫需要。
另為提供便利民眾預訂，本次蘇花備援首次採取線上LINE預約登記方式，民眾毋須至港口現場排隊登記，後續航港局亦將持續精進相關功能，以提供更完善的服務。
航港局進一步說明，因應蘇花鐵公路受凱米颱風影響中斷，第一時間在接獲交通部長李孟諺的指示下，該局立即啟動海運疏運備援機制，對於疏運期間各級政府與有關單位的協助表示由衷感謝，包括海洋委員會海巡署、內政部警政署港警總隊、交通部公路局、臺鐵公司及臺灣港務公司，同時要特別感謝立法委員陳雪生、楊曜、連江縣長王忠銘、澎湖縣長陳光復、澎湖縣公共車船管理處的支持，以及馬祖及澎湖鄉親能夠體察與諒解備援任務的需要，也要對3家民間航運業者全港通航業公司(新臺馬輪)、台灣航業股份有限公司(澎湖輪)及帆利航運有限公司(凱旋1號)的大力支持及船員們的辛勞付出，再次表達感謝之意，本次疏運任務有賴於各相關公私部門的通力合作，才能讓蘇花海運疏運任務順利圓滿完成。
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