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凱米風災海運備援疏運圓滿完成！8天疏運6772人　載運811部車輛

▲凱旋1號執行海運疏運任務，由蘇澳港開往花蓮港。（圖／航港局）
▲凱旋1號執行海運疏運任務，由蘇澳港開往花蓮港。（圖／航港局）

記者林莞茜／綜合報導

受凱米颱風影響導致東部鐵公路中斷，交通部長李孟諺於第一時間即責成航港局立即啟動蘇花海運備援機制，緊急調度相關船舶維持東部往返北部交通，自7月28日至8月4日，航港局緊急調度新臺馬輪、澎湖輪及凱旋1號投入蘇花海運備援，以維持當地人員、車輛及物資運輸需要，連續提供8日海運運輸服務，總計開航32航次，疏運6,772人、載運各類車輛811輛(含648部小客貨車、22部大客貨車、141部機車及自行車)。

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航港局表示，今（4）日下午4時15分凱旋1號自蘇澳港開出最後1個航次，晚間6時10分於花蓮港14號碼頭完成所有旅客下船作業，圓滿達成本次風災海運備援疏運任務！

航港局表示，配合東部鐵公路復原狀況，本次緊急協調新臺馬輪及澎湖輪2艘可同時載運旅客和車輛之船舶提供運輸服務，另協調東部客船凱旋1號協助旅客運送，疏運期間總體運能可提供12,672座位數、可載各式車輛894輛，總載客率53.4%，其中澎湖輪更是首次加入蘇花備援行列，大幅增加車輛疏運量能與速度，惟因係因應風災臨時緊急調度澎湖輪，致造成高雄-馬公航線原訂位及託運車輛旅客的不便，深感抱歉，也感謝各方民眾的體諒疏運備援的急迫需要。

▲航港局東部航務中心工作人員協助輪椅旅客上下船。（圖／航港局）
▲航港局東部航務中心工作人員協助輪椅旅客上下船。（圖／航港局）
另為提供便利民眾預訂，本次蘇花備援首次採取線上LINE預約登記方式，民眾毋須至港口現場排隊登記，後續航港局亦將持續精進相關功能，以提供更完善的服務。

航港局進一步說明，因應蘇花鐵公路受凱米颱風影響中斷，第一時間在接獲交通部長李孟諺的指示下，該局立即啟動海運疏運備援機制，對於疏運期間各級政府與有關單位的協助表示由衷感謝，包括海洋委員會海巡署、內政部警政署港警總隊、交通部公路局、臺鐵公司及臺灣港務公司，同時要特別感謝立法委員陳雪生、楊曜、連江縣長王忠銘、澎湖縣長陳光復、澎湖縣公共車船管理處的支持，以及馬祖及澎湖鄉親能夠體察與諒解備援任務的需要，也要對3家民間航運業者全港通航業公司(新臺馬輪)、台灣航業股份有限公司(澎湖輪)及帆利航運有限公司(凱旋1號)的大力支持及船員們的辛勞付出，再次表達感謝之意，本次疏運任務有賴於各相關公私部門的通力合作，才能讓蘇花海運疏運任務順利圓滿完成。

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