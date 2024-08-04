奧運桌球／樊振東奪金！4：1擊敗莫雷加德　史上第11位大滿貫王者

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莫雷加德本屆賽會手握六角球拍來勢洶洶，32強戰爆冷淘汰世界球王王楚欽，之後又擊敗我國高承睿和巴西Hugo Calderano晉級金牌戰。樊振東則是在王楚欽出局的情況下，獨自守著另一個半區，接連戰勝日本好手張本智和地主法國新星Felix Lebrun，挑戰上一屆未能完成的奪金夢想。
樊振東距離生涯大滿貫，只差這一面男單金牌，在3年前的世錦賽上，他正是以4：0橫掃了莫雷加德，拿下世界冠軍。如今他要挑戰幫中國完成自2008年北京奧運算起的男單5連霸。
樊振東展現王者氣勢 5局摘金
首局莫雷家德延續前幾戰的氣勢，先以11：7先拿下，次局兩人拉鋸很激烈，多次互換領先，樊振東先產生局點，驚險地以11：9扳回一城。第3局樊振東中段連拿4分，但莫雷加德也連追3分，樊振東喊出暫停，雙方之後各有精采的回合，樊振東把握住第2個局點，以11：9拿下。
第4局樊振東一次史詩級來回，贏得現場的歡呼，同時也幫助自己拉開到7：3，雖然莫雷加德之後又打出一波高潮，但無法阻止樊振東以11：8聽牌。
第5局一開始樊振東先拿3分，莫雷加德喊出暫停，但無法阻止越打越燙的樊振東持續拉開比數，他在浪費了幾個金牌點後，最終才艱難以11：8拿下比賽，拿下金牌。
樊振東成為史上第11位完成大滿貫榮譽的球員，前十人分別是：華德納（Jan-Ove Waldner）、鄧亞萍、劉國梁、孔令輝、王楠、張怡寧、張繼科、李曉霞、丁寧、馬龍。而華德納正是上一位瑞典拿下奧運男單金牌的球員。
銅牌戰Lebrun取勝 為地主留下獎牌
稍早在銅牌戰上，Lebrun以直落四擊敗了Calderano拿下銅牌，不負眾望地位地主拿下獎牌，也是自己Jean-Philippe Gatien在1992年巴塞隆納奧運會拿下銀牌後，第一位在男單項目奪牌的選手。
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