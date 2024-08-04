東奧燒錢、巴奧省錢皆遭罵！國際奧會「期望日本再辦一次」掀反彈

我是廣告 請繼續往下閱讀
日媒表示，杜比先是坦言在新冠疫情的影響下，仍強行舉辦2021年東京奧運，以及賽後發生各種貪污瀆職、圍標事件，使得「奧運在日本喪失了一部分支持，對此感到理解」，但他也強調本次巴黎奧運日本仍有大量觀眾觀看直播，顯示奧運熱潮仍未消退，杜比對此就稱，相信在不遠的將來，將會迎來日本再次成為東道國的時候。
相關報導掀起日本網友的熱烈討論，其中不乏有大批日本網友表示反對，有民眾諷刺表示希望國際奧會別把日本當作提款機，「日本不是國際奧會的錢包，也不是國際奧會官員的觀光勝地」、「我們已經明白奧運是用來看的，不是用來辦的」，也有網友表示「在很遠的地方透過電視或網路觀看奧運就可以了」、「不，謝啦，這個機會就讓給其他國家就好了」。
東奧燒錢還衰碰疫情 巴奧省錢卻也怨聲載道
東京奧運是歷史上最昂貴的夏季奧運之一，不僅被稱為「最燒錢奧運」，還涉及貪污瀆職、圍標等爭議，包含在申辦2020年奧運過程中，疑似付出約130萬歐元賄賂、日本奧委會會計部部長森谷靖在淺草線中延站跳軌身亡，懷疑因為奧運會的財政壓力而自殺等。
與此同時，在疫情影響下決定堅持舉辦，但砸錢辦東京奧運卻遲遲無法回收，讓受到疫情影響的日本經濟在通膨下更加嚴重，種種因素下原先計劃申辦2030年冬季奧運的北海道札幌市，也在去年12月決定放棄申辦。
至於以「綠色奧運」為主軸的本屆巴黎奧運賽事，卻也屢屢傳出疑似因為「省錢」而有所疏漏的爭議，例如選手的房間內沒有冷氣、女選手房間沒窗簾，同時大會也因為「降低飲食碳排放」，提供較多素食餐點，使得各國運動員抱怨連連，認為缺乏蛋白質和肉類，導致體力補充不濟，反而掀起額外浪費資源的爭議。
英媒對此就稱選手村內明顯吃不飽，雞蛋、肉品以及米麵主食的數量也不足，使選手們寧願在英國隊租用的休息中心用餐或叫外送，也不願回選手村吃飯，而不裝設冷氣的情況，也反而讓選手村冷氣銷售狀況達到新高，造成另一波潛在的浪費。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。