林郁婷風波升級成國際事件！國際拳協今開記者會　中華奧會硬起來

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國際拳總發布聲明，稱取消林郁婷世錦賽資格，是經過認真審查後的決定。雖然沒有對選手進行睪固酮檢驗，但國際拳總強調是基於另一項單獨、具有公信力的保密檢驗，結果顯示林郁婷不符合參賽資格，並且較其他女性選手具有優勢。
國際拳總指出，這項決定在2023年3月25日獲得董事會批准，並指出林郁婷從未向國際體育仲裁法庭（CAS）提出申訴。
為進一步說明禁賽原因，國際拳總將於8月5日在巴黎舉行記者會，本次會議將詳細說明林郁婷與阿爾及利亞拳擊手Khelif被取消參加所有國際拳總比賽資格的原因。國際拳總秘書長Chris Roberts、總監Marko Petric和教練委員會主席Gabriele Martelli，以及歐洲拳擊聯合會主席Ioannis Filippatos都將出席。
中華奧會發聲明力挺 呼籲停止攻擊行為
針對我國拳擊選手林郁婷的不實指控，中華奧會發布聲明表示，「國際奧會日前發布的聲明已經很清楚，所有參加2024巴黎奧運會拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，並適用2024年巴黎奧運會籌備會拳擊工作小組（PBU）制定的所有醫療規定。」
林郁婷選手參加57公斤量級的拳擊比賽，並一直全力準備中。中華台北代表團堅定的與選手站在一起並全力支持。代表團強烈譴責惡意的網路謾罵與人身攻擊，並呼籲此類行為應立即停止。
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