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林郁婷風波升級成國際事件！國際拳協今開記者會　中華奧會硬起來

▲中華林郁婷挺進巴黎奧運拳擊四強賽，確定有獎牌入袋，但性別風波持續延燒，國際拳總今召開記者會說明禁賽原因。（圖／美聯社／達志影像）
▲中華林郁婷挺進巴黎奧運拳擊四強賽，確定有獎牌入袋，但性別風波持續延燒，國際拳總今召開記者會說明禁賽原因。（圖／美聯社／達志影像）

特派記者路皓惟/巴黎報導

在巴黎奧運期間，女子拳手阿爾及利亞選手Imane Khelif，以及來自台灣的林郁婷接連陷入性別爭議風波。隨著林郁婷在奧運女子57公斤級打進4強戰，確定為中華代表隊保底一面銅牌，國際拳擊總會（IBA）取消兩人參賽資格的決定引發國際關注，IBA將於今（5）日召開記者會說明禁賽原因。

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性別檢測爭議不斷　國際拳協開記者會說明

國際拳總發布聲明，稱取消林郁婷世錦賽資格，是經過認真審查後的決定。雖然沒有對選手進行睪固酮檢驗，但國際拳總強調是基於另一項單獨、具有公信力的保密檢驗，結果顯示林郁婷不符合參賽資格，並且較其他女性選手具有優勢。

國際拳總指出，這項決定在2023年3月25日獲得董事會批准，並指出林郁婷從未向國際體育仲裁法庭（CAS）提出申訴。

為進一步說明禁賽原因，國際拳總將於8月5日在巴黎舉行記者會，本次會議將詳細說明林郁婷與阿爾及利亞拳擊手Khelif被取消參加所有國際拳總比賽資格的原因。國際拳總秘書長Chris Roberts、總監Marko Petric和教練委員會主席Gabriele Martelli，以及歐洲拳擊聯合會主席Ioannis Filippatos都將出席。

中華奧會發聲明力挺　呼籲停止攻擊行為

針對我國拳擊選手林郁婷的不實指控，中華奧會發布聲明表示，「國際奧會日前發布的聲明已經很清楚，所有參加2024巴黎奧運會拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，並適用2024年巴黎奧運會籌備會拳擊工作小組（PBU）制定的所有醫療規定。」

林郁婷選手參加57公斤量級的拳擊比賽，並一直全力準備中。中華台北代表團堅定的與選手站在一起並全力支持。代表團強烈譴責惡意的網路謾罵與人身攻擊，並呼籲此類行為應立即停止。

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