全台力挺麟洋配奪金牌！北車大廳湧人潮 大型電視牆爽看羽球決賽
全台灣都在為「麟洋配」集氣！台灣羽球男雙黃金組合王齊麟／李洋，將在今（4）日晚間10點進行金牌戰，對決中國「梁王組合」梁偉鏗／王昶，全台灣除了有多達1400間7-11門市有轉播之外，在台北車站大廳也有大型電視牆能爽看男雙羽球金牌戰，現場已經湧入大批人潮，舉牌力挺王齊麟／李洋，希望他們能擊敗對手，拿下金牌！
記者潘毅／綜合報導
中華電信從昨（3）日開始，就在人潮匯集的台北火車站，搭設大型電視牆螢幕，舉辦為中華隊選手應援轉播活動，今（4）日晚間10點10分展開的羽球男子雙人項目金牌戰也有進行轉播。
稍早的北車現場，已經陸續聚集了許多特地前來替王齊麟／李洋加油打氣的粉絲，現場還也設置留言牆，留下許多為台灣選手打氣的暖心話語。
除了台北車站之外，超商龍頭7-ELEVEN今（4）日也將從晚間8點開始，在全台多達1400家門市轉播羽球男雙獎牌戰，詳細地點也能一鍵查詢，快找到離自己家最近的地點，與其他球迷一起挺麟洋。
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