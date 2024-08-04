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高雄旗津渡輪尖峰減1艘惹議　輪船公司：試行調整「8/5改回4艘」

▲高雄旗津渡輪尖峰減1艘惹議，輪船公司8/5改回4艘。（圖／記者黃守作攝）
▲高雄旗津渡輪尖峰減1艘惹議，輪船公司8/5改回4艘。（圖／記者黃守作攝）

中央社

（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄市旗津居民近日抱怨高雄市輪船公司平日上班尖峰時刻原本有4艘渡輪營運，現在卻只剩3艘，拉長候船時間，造成不便。高雄市輪船公司說，只是試行調整，明天就會改回4艘。

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民進黨高雄市議員簡煥宗近日在臉書（Facebook）發文表示，近日陸續收到旗津居民的抱怨，表示原定平日上班的尖峰時刻，高雄市輪船公司應投入4艘渡輪加強上班人潮的輸運，但現在只剩下3艘渡輪投入營運，拉長了平均候船時間。

簡煥宗表示，輪船公司未經與地方溝通，也未與民意代表討論，便私下自行調整旗鼓航線尖峰時刻的班距，要求輪船停駛以節省船員工作費用及輪船相關費用，罔顧企業社會責任，變相犧牲旗津居民的通勤權益。

簡煥宗建議，輪船公司若想要解決虧損問題，應認真想辦法提升營運品質以達到開源的效果，不論是提升觀光渡輪的搭乘人次、加強異業結盟，或強化渡輪的使用狀況等，應該要從根本解決問題，而不是一味犧牲旗津居民權益。

簡煥宗說，旗津會成為島嶼，是因高雄港在二戰後，貨櫃運輸吞吐量逐年成長，第一港口不敷使用，且水深無法供洲際貨櫃輪進出，因此計畫將旗津南部挖空，打造第二深水出入港口。因此旗津與台灣本島相連的道路消失，被迫成了孤島。

簡煥宗指出，輪船公司的虧損並非旗津居民的原罪，旗津居民已經因為高雄及台灣的經濟，付出了交通上的代價，不該漠視旗津居民的權益。

高雄市輪船公司總經理李虎辰今天向中央社記者表示，針對渡輪班距的調整，是從原本尖峰時間4艘輸運，班距約10分鐘，改為3艘輸運、1艘備勤，班距約15至18分鐘。

李虎辰說，調整目的是希望降低人員負荷及成本支出等，原本4艘執勤的載客量約5成，調整後提升至約7、8成。但他也坦言調整措施可能不夠周延，造成困擾，明天週一起將改回4艘輸運，滿足居民需求。（編輯：李淑華）1130804

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