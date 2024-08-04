麟洋配金牌差1勝！王齊麟爸爸老神在在 跨海「吐4字」幫兒子打氣
台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟挺進巴黎奧運金牌戰，今（4）日晚上10點10分將與目前世界排名第一的中國組合梁偉鏗／王昶正面對決；王齊麟爸爸王偉健今晚也現身台北車站現場轉播活動，他受訪時表示，面對兒子的比賽，就是「淡定、篤定」，「平常大家問，我會說60%機率贏，這次應該有80%！」
記者張志浩／綜合報導
麟洋配參加2屆奧運都殺入金牌戰，平時的巡迴戰表現不如預賽，許多酸民攻擊麟洋配「專贏奧運領2000萬獎金」，對此王偉健提到，沒有一個球員願意輸掉比賽，且雙打外在變因太多，這種酸言酸語沒有必要，反而中國球迷提到「李洋／王齊麟平時巡迴賽在裝死，大賽才開始認真的言論」，反而讓王偉健相當欣賞。
現年28歲的李洋和29歲的王齊麟，在2018年底組成「麟洋配」，中國的梁偉鏗及王昶則在2022年成為「梁王組合」，兩人現年皆為23歲，起初只是臨時拼湊的雙人組，想不到在當年日本羽球公開賽就拿下冠軍，隨後2023、2024年虐殺各大國際賽事，並在2023年10月31日登上世界第一至今。
翻開歷史對戰紀錄，麟洋配和梁王組合第一次碰頭在2023年4月28日的亞洲羽球錦標賽，後面3次對戰依序是2023年中國羽球大師賽、2023亞運會、2024法國羽球公開賽、2024全英羽球公開錦標賽，5次對戰麟洋配拿下2勝，且值得注意的是，麟洋配和梁王組合的對戰，有4場都是第3局才分出勝負。