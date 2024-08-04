奧運羽球／麟洋配技戰術壓制！果真抓到梁王的罩門　奪金關鍵分析

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梁偉鏗／王昶這屆比賽發揮很穩定，唯一的小問題可能是他們的發球，過去的比賽就常有不夠穩定的情況。在巴黎奧運也沒有太多改善，常常出現自己不必要的發球失誤，讓他們陷入險境，無論小組賽或淘汰賽都有這樣的情況。
這樣的原因可能是，梁王對於發接發非常重視，而且積極主動，發球都很追求攻擊性，好為自己製造下一拍進攻的機會。雖然偶有漂亮的佳作，打到好的落點幫助自己後續的攻勢銜接，但直接失誤掉分的情況也不少。
今天開賽後麟洋配延續衛冕冠軍氣勢，打出4：1的攻勢，不過梁王雖然是第一次參加奧運，但表現很沉穩，對球路預判也準，雙方比賽前段戰成11：11平手，王齊麟在比賽而是4人中失誤比較多的。不過賽前預測的梁王的發球問題，在首局後段凸顯出來，王昶兩次發球過高，梁偉鏗也有發球沒進，在這方面的大量丟分，讓麟洋先取得4個局點，他們以21：17先下一城。
次局梁王還是有發球問題，李洋／王齊麟沉穩應戰，一度6：3領先，但之後梁偉鏗的殺球讓中國組合重整旗鼓，將分數追平，但在這時候又是一次發球失誤，讓麟洋配重新領先。
比賽進入到白熱化階段，雙方分數一直在有限範圍內來回，比賽張力越來越大，梁王幾次利用李洋身高壓頭頂的效果非常好，第2局後段超前，最終也以21：18逆轉拿下。梁偉鏗／王昶在這一局出色的防守能力，給予中華隊很大的壓力，想要製造更高的回求質量，反而發生了一些失誤。
打到第3局，雙方比賽中的優劣勢也很明顯，梁王的多拍來回攻防更加穩定，而麟洋配則是發接發上有一些優勢，台灣組合必須爭取在前幾拍確立優勢，技術暫停時麟洋配以11：0暫時領先。進入到比賽尾聲，梁王兩次機會球的失誤，讓麟洋取得3分領先，之後王昶被抓本場第3次發球過高，分數稍微被拉開，但中國很頑強再次追上來，麟洋靠著王齊麟重殺，取得兩個金牌點，他們在第二個把握下來。
麟洋配締造非凡成就 史上第一對男雙
從1992年巴塞隆納奧運開始，過去奧運曾經有8對組合奪金，其中印尼3組、中國2組和韓國2組、台灣1組，但從來沒有任何一個同樣的組合完成金牌衛冕，唯一達成這個成就的是中國傳奇球員傅海峰，但他分別是和蔡贇及張楠兩個不同搭檔所達成。但今天被麟洋配做到了，成為唯一達成此成就的組合。
另外，在此役賽前麟洋配在奧運已經跨屆11連勝，打破中國混雙組合高崚／張軍在2000年雪梨奧運、2004年雅典奧運跨屆9連勝的雙打記錄，今天又繼續堆高紀錄到12連勝。僅少於傳奇球員林丹在2008年北京奧運、2012年倫敦奧運、2016年里約奧運締造的跨屆14連勝。
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