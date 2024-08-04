李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

奧運羽球／麟洋配技戰術壓制！果真抓到梁王的罩門　奪金關鍵分析

▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶，雙方打了一場精采的史詩之戰，無論誰勝誰負都是贏家。最終雙方激戰了3局，比分都很接近，兩邊都充分發揮自己的優勢，麟洋配靠著發接發上的亮眼表現，給予對手巨大壓力，最終以2：1驚險擊敗世界排名第一的「梁王組合」，跨界12連勝奪下金牌，也是奧運史上第一次有男雙組合完成連霸任務。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶，雙方打了一場精采的史詩之戰，無論誰勝誰負都是贏家。最終雙方激戰了3局，比分都很接近，兩邊都充分發揮自己的優勢，麟洋配靠著發接發上的亮眼表現，給予對手巨大壓力，最終以2：1驚險擊敗世界排名第一的「梁王組合」，跨界12連勝奪下金牌，也是奧運史上第一次有男雙組合完成連霸任務。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶，雙方打了一場精采的史詩之戰，無論誰勝誰負都是贏家。最終雙方激戰了3局，比分都很接近，兩邊都充分發揮自己的優勢，麟洋配靠著發接發上的亮眼表現，給予對手巨大壓力，最終以2：1驚險擊敗世界排名第一的「梁王組合」，跨界12連勝奪下金牌，也是奧運史上第一次有男雙組合完成連霸任務。

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麟洋配沉穩發揮　梁王發球有問題

梁偉鏗／王昶這屆比賽發揮很穩定，唯一的小問題可能是他們的發球，過去的比賽就常有不夠穩定的情況。在巴黎奧運也沒有太多改善，常常出現自己不必要的發球失誤，讓他們陷入險境，無論小組賽或淘汰賽都有這樣的情況。

這樣的原因可能是，梁王對於發接發非常重視，而且積極主動，發球都很追求攻擊性，好為自己製造下一拍進攻的機會。雖然偶有漂亮的佳作，打到好的落點幫助自己後續的攻勢銜接，但直接失誤掉分的情況也不少。

今天開賽後麟洋配延續衛冕冠軍氣勢，打出4：1的攻勢，不過梁王雖然是第一次參加奧運，但表現很沉穩，對球路預判也準，雙方比賽前段戰成11：11平手，王齊麟在比賽而是4人中失誤比較多的。不過賽前預測的梁王的發球問題，在首局後段凸顯出來，王昶兩次發球過高，梁偉鏗也有發球沒進，在這方面的大量丟分，讓麟洋先取得4個局點，他們以21：17先下一城。

次局梁王還是有發球問題，李洋／王齊麟沉穩應戰，一度6：3領先，但之後梁偉鏗的殺球讓中國組合重整旗鼓，將分數追平，但在這時候又是一次發球失誤，讓麟洋配重新領先。

比賽進入到白熱化階段，雙方分數一直在有限範圍內來回，比賽張力越來越大，梁王幾次利用李洋身高壓頭頂的效果非常好，第2局後段超前，最終也以21：18逆轉拿下。梁偉鏗／王昶在這一局出色的防守能力，給予中華隊很大的壓力，想要製造更高的回求質量，反而發生了一些失誤。

打到第3局，雙方比賽中的優劣勢也很明顯，梁王的多拍來回攻防更加穩定，而麟洋配則是發接發上有一些優勢，台灣組合必須爭取在前幾拍確立優勢，技術暫停時麟洋配以11：0暫時領先。進入到比賽尾聲，梁王兩次機會球的失誤，讓麟洋取得3分領先，之後王昶被抓本場第3次發球過高，分數稍微被拉開，但中國很頑強再次追上來，麟洋靠著王齊麟重殺，取得兩個金牌點，他們在第二個把握下來。

麟洋配締造非凡成就　史上第一對男雙

從1992年巴塞隆納奧運開始，過去奧運曾經有8對組合奪金，其中印尼3組、中國2組和韓國2組、台灣1組，但從來沒有任何一個同樣的組合完成金牌衛冕，唯一達成這個成就的是中國傳奇球員傅海峰，但他分別是和蔡贇及張楠兩個不同搭檔所達成。但今天被麟洋配做到了，成為唯一達成此成就的組合。

另外，在此役賽前麟洋配在奧運已經跨屆11連勝，打破中國混雙組合高崚／張軍在2000年雪梨奧運、2004年雅典奧運跨屆9連勝的雙打記錄，今天又繼續堆高紀錄到12連勝。僅少於傳奇球員林丹在2008年北京奧運、2012年倫敦奧運、2016年里約奧運締造的跨屆14連勝。

▲巴黎奧運羽球男雙金牌戰「海峽大戰」，由台灣羽球黃金男雙李洋、王齊麟「麟洋配」今（4）日晚間對上中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶（圖／美聯社／達志影像）
▲中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶實力堅強，但發接發方面不夠穩定，成為罩門。（圖／美聯社／達志影像）
▲麟洋配今晚再度挑戰巴黎奧運金牌，台南市長黃偉哲親自到賽事轉播現場，並發送巴黎奧運紀念版可口可樂。（圖／台南市政府提供）
▲麟洋配今晚再度挑戰巴黎奧運金牌，台南市長黃偉哲親自到賽事轉播現場，並發送巴黎奧運紀念版可口可樂。（圖／台南市政府提供）
▲巴黎奧運羽球男雙金牌戰「海峽大戰」，由台灣羽球黃金男雙李洋、王齊麟「麟洋配」今（4）日晚間對上中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運羽球男雙金牌戰「海峽大戰」，由台灣羽球黃金男雙李洋、王齊麟「麟洋配」今（4）日晚間對上中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶（圖／美聯社／達志影像）

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