局勢緊張！美軍高層急訪中東各國 預估伊朗最快週一空襲以色列
黎巴嫩真主黨（Hezbollah）最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）、哈馬斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）接連遇襲身亡，隨著中東情勢升高，美國與以色列官員預料，伊朗最快會在明（5）對以色列發動攻擊，攻擊方式會和先前的空襲相同，而發起攻擊的過程可能涉及黎巴嫩真主黨，且規模預期會比先前更大。
國際中心楊智傑／綜合報導
美媒《Axios》引述兩位美國官員表示，負責中東美軍的美軍中央司令部（CENTCOM）指揮官庫里拉（Michael Kurilla）當地時間週六已經搭乘飛機抵達中東，預計將訪問以色列、約旦等中東諸國，為伊朗可能對以色列發動報復攻擊做好準備。
報導引述3位美國和1名要求匿名的以色列官員表示，預計伊朗最快會在8月5日攻擊以色列，攻擊模式可能比照今年4月伊朗對以色列發動的大規模襲擊。
美軍官員指出，庫里拉這趟行程在以色列、伊朗和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的緊張局勢升級前就已經排定好了，但這次庫里拉也會藉由訪問行程動員曾保衛以色列、避免受到伊朗攻擊的國際與地區聯盟網絡。
在伊朗今年4月對以色列發動大規模襲擊時，約旦就曾協助攔截飛往以色列的飛彈，是當時抵禦伊朗攻擊的重要夥伴，這次庫里拉也預計遊說約旦，能像上次一樣開放空域，允許美國和以色列噴射機利用其領空攔截伊朗無人機與飛彈。
此前伊朗和真主黨領袖矢言，要對舒庫爾和哈尼雅遭暗殺進行報復，美國官員認為這次攻擊模式可能比照4月那一次，由伊朗與黎巴嫩真主黨、葉門青年運動組織、伊拉克親伊朗武裝組織等聯合發起行動，並朝以色列發射自殺無人機、火箭與彈道飛彈，且預計攻擊規模將大幅擴大。