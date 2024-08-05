「麟洋配」當年合拍也很傳奇！李洋大膽的決定　成就奧運雙金組合

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「雙李配」、「雙麟配」曾個別是台灣最出色的兩組男雙組合，李洋進入職業後一開始打出名堂的搭檔，並非王齊麟，而是另一位好手李哲輝，也就是曾經高居世界第7的「雙李配」，他們在2017年7月時最高曾經上到世界第7，還曾經拿到過法國羽球超級賽冠軍。
但在2018年底香港賽後，兩人決定拆夥，當時引起了軒然大波，那時候距離原定的2020年東京奧運會只剩19個月（後來因疫情延後），這個決定相當大膽。而他的新搭檔就是北市大的同學王齊麟，當時因為陳宏麟準備退役，「雙麟配」走入歷史，之後前者的新搭檔就換成了李洋，陳宏麟則擔任教練，台灣黃金男雙「麟洋配」就此誕生。
王齊麟防守、技戰術潛力更大 麟洋配組成
李洋後來被問到此事時，談到了當時自己決定和搭檔的考量時表示，李哲輝是很好的選手，衝擊力十足，比賽節奏比較快，但防守就沒有那麼吃重；而王齊麟打法上更穩定，訓練上也更紮實，對自己更自律，「雖然速度比較慢，但是攻守俱佳，會需要使用很多技戰術。」
從事後來看，這個決定確實正確，李洋前場「雨刷」般的網前處理、飛撲防守、球場智商，加上王齊麟後場爆發力十足的扣殺，以及他的運動能力，讓兩人具備了足以在大賽上奪冠的上限，只差一個機會，讓他們徹底磨合成一台訓練有素的機器。
疫情賽季助攻 麟洋配完成史詩成功
而就在那時候，疫情突然爆發，對於很多球員來說，延了一年不一定是好事。但換個角度來說，麟洋配也多了一年的時間可以準備，他們趁這個機會，找到化學反應，並且在年初的泰國賽取得15連勝、3連冠，打出士氣，並靠著這種狀態，一路在東京奧運奪下台灣羽球項目史上第一金。
而在本屆巴黎奧運，一開始大家雖然對他們沒有太多信心，但兩人確實是大賽型選手，他們關關難過關關過，先闖過「死亡之組」，之後又在淘汰賽連過3關，最終拿下金牌，而且是奧運史上第一次有男雙組合完成2連霸，故事太過傳奇、又不可思議。而這一切的開端，都要從李洋、王齊麟他們當年那個果斷又勇敢的決定開始。
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