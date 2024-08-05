「麟洋配」王齊麟、李洋奪金！Threads狂歡：讓王昶回去拍偶像劇

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作家范綱皓發現王昶長得白白淨淨，顏值超高，曬出好幾張他的帥照，掀起網友討論，笑虧王昶「靠臉吃飯就好」，范綱皓在留言區搞笑說道：「這圖很可口，但我不會被動搖的（捏大腿），麟洋才是真愛，金牌只能屬於麟洋。」還有人發現爆炸頭的梁偉鏗撞臉台灣YouTuber蔡哥。
此次「麟洋配」以2:1擊敗「梁王組合」，平時最愛上Threads上「海巡」的王齊麟，早就收穫一票粉絲，贏球後Threads上也狂歡，還有人喊，「讓王昶回去拍偶像劇！」、「好啦，王昶拿銀牌回去演偶像劇我會看啦」、「王昶演偶像劇會紅」。
激戰3局比分咬超緊 王齊麟關鍵一拍奪金
台灣黃金搭檔「麟洋配」李洋、王齊麟4日晚間在巴黎奧運羽球男雙金牌戰，強碰世界排名第1的中國「梁王組合」梁偉鏗、王昶，上演頂尖對決，最終「麟洋配」以21:17、18：21、21:19在三局大戰獲勝，拿下奧運男雙金牌二連霸，寫下空前紀錄。
梁偉鏗176公分，但身材壯碩，核心力量強大，能精準地轟炸對方防線，果不其然開局就以強大的爆發力震住全場，一度亂了麟洋的陣腳，不過再完美的組合都會有缺點，梁偉鏗和王昶都才23歲，穩定度可能還無法和前輩們相比，容易在比賽中出現「斷電」的情形，突然一小段時間突然沒辦法得分，3局中麟洋大部分佔上風，將比數維持在2到3分的差距，雖然一度被超越，但心態穩定下來後持續追平比分，最後超越，拿下男雙奧運金牌。
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