李洋、王齊麟奧運拿金牌太爽！7-11、全家4大超商「咖啡買1送1」

我是廣告 請繼續往下閱讀
8月5日、6日連續兩天限定：
◾優惠1：特大杯美式買2送2
◾優惠2：可樂果Mini（原味／檸檬辣雞翅）買2送1
◾優惠3：威德in系列買2送1
◾APP行動隨時取優惠：CITY PRIMA精品馥芮白買2送2
🟡全家便利商店
8月5日上午10:00起，在全家APP隨買跨店取推出特濃美式、FMC每日6纖果限量買一送一；APP「優惠趣」輸入指定優惠碼「首金入袋」，再領20元全家購物金，每會員限領1次，限單筆消費滿200元折抵，送完為止。
🟡萊爾富
即日起至8月5日限定，大杯美式（45元）或大杯拿鐵（55元）享同品項買1送1、冰熱任選。濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（40元）也享任選買1送1。
即起至8月20日期間，4款限量韓國國民袋裝飲料「芒果風味飲、青葡萄風味飲、橘子風味飲、水蜜桃風味冰茶」（原價49元），加送韓國直送冰塊杯（售價15元），送完為止。
🟡OKmart
慶祝「麟洋配」拿金牌！即日起至8月14日期間，買台灣經典啤酒500ml享2件72元、台灣金牌啤酒500ml享2件85元、台灣金牌ONE啤酒330ml享2件59元。
即日起至8月8日，全台門市買OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，享買一送一優惠。另加碼單杯優惠，包含阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田、黑糖醇奶茶、西西里咖啡，享單杯7折優惠。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！