羽球男雙「麟洋配」今晚金牌戰哪裡免費看　22:10直播連結點進來

李洋、王齊麟奧運拿金牌太爽！7-11、全家4大超商「咖啡買1送1」

▲狂賀「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運勇奪羽球男雙金牌，成功挑戰二連霸，7-11、全家等四大超商都祭出買一送一奪牌優惠。（圖／業者提供）
▲狂賀「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運勇奪羽球男雙金牌，成功挑戰二連霸，7-11、全家等四大超商都祭出買一送一奪牌優惠。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

為奧運而生的「麟洋配」，李洋／王齊麟成功挑戰奧運金牌戰二連霸，在羽球男雙冠軍賽中，成功擊敗中國組合梁偉鏗／王昶，為台灣拿下巴黎奧運首面金牌！7-11、全家便利商店等四大超商，第一時間齊發買一送一優惠狂慶，《NOWnews》整理各家促銷一次看。

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🟡7-ELEVEN
8月5日、6日連續兩天限定：
◾優惠1：特大杯美式買2送2
◾優惠2：可樂果Mini（原味／檸檬辣雞翅）買2送1
◾優惠3：威德in系列買2送1 
◾APP行動隨時取優惠：CITY PRIMA精品馥芮白買2送2

▲7-11發動奧運金牌優惠。（圖／業者提供）
▲慶祝麟洋配奪金，7-11發動金牌優惠。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
8月5日上午10:00起，在全家APP隨買跨店取推出特濃美式、FMC每日6纖果限量買一送一；APP「優惠趣」輸入指定優惠碼「首金入袋」，再領20元全家購物金，每會員限領1次，限單筆消費滿200元折抵，送完為止。

▲全家8月5日上午10:00起，在APP隨買跨店取推出特濃美式買一送一。（圖／業者提供）
▲全家8月5日上午10:00起，在APP隨買跨店取推出特濃美式買一送一。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
即日起至8月5日限定，大杯美式（45元）或大杯拿鐵（55元）享同品項買1送1、冰熱任選。濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（40元）也享任選買1送1。

即起至8月20日期間，4款限量韓國國民袋裝飲料「芒果風味飲、青葡萄風味飲、橘子風味飲、水蜜桃風味冰茶」（原價49元），加送韓國直送冰塊杯（售價15元），送完為止。

▲萊爾富至8月5日限定，大杯美式、拿鐵買一送一。（圖／業者提供）
▲萊爾富至8月5日限定，大杯美式、拿鐵買一送一。（圖／業者提供）
🟡OKmart
慶祝「麟洋配」拿金牌！即日起至8月14日期間，買台灣經典啤酒500ml享2件72元、台灣金牌啤酒500ml享2件85元、台灣金牌ONE啤酒330ml享2件59元。

即日起至8月8日，全台門市買OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，享買一送一優惠。另加碼單杯優惠，包含阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田、黑糖醇奶茶、西西里咖啡，享單杯7折優惠。

▲慶祝「麟洋配」拿金牌，OKmart祭出金牌啤酒優惠。（圖／業者提供）
▲慶祝「麟洋配」拿金牌，OKmart祭出金牌啤酒優惠。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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