「麟洋配」奧運奪金嗨翻！四大超商狂撒優惠：7-11、全家咖啡5折

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📍門市｜8月4日至8月5日
◾特大杯美式 買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾可樂果Mini(原味/檸檬辣雞翅) 買2送1，6.6折（原價25元、特價17元）
◾威德in系列 買2送1 ，6.6折（原價42元、特價28元）
📍APP｜8月4日至8月5日
◾精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
🟡全家便利商店
📍APP｜8月5日上午10點開搶
◾特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾每日6纖果買1送1，5折（原價38元、特價19元）
同時，「全家」APP「優惠趣」輸入指定優惠碼「首金入袋」，再領20元全家購物金（每會員限領1次，限單筆消費滿200元折抵，數量有限、贈完為止）。
🟡萊爾富
📍門市｜即起至8月5日23:59
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
📍門市｜即起至8月20日
◾韓國著名國民袋裝飲料：芒果風味飲、青葡萄風味飲、橘子風味飲、水蜜桃風味冰茶（原價49元）韓國直送-冰塊杯
🟡OK便利商店
📍門市｜即起至8月8
◾OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田、黑糖醇奶茶、西西里咖啡任選單杯7折
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