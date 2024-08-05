羽球男雙「麟洋配」今晚金牌戰哪裡免費看　22:10直播連結點進來

「麟洋配」奧運奪金嗨翻！四大超商狂撒優惠：7-11、全家咖啡5折

▲「麟洋配」為中華隊奪得巴黎奧運首枚金牌，四大超商與民眾同樂，通出咖啡優惠，包括7-11特大杯美式買2送2、全家美式買一送一（圖／記者鍾怡婷攝）
▲「麟洋配」為中華隊奪得巴黎奧運首枚金牌，四大超商與民眾同樂，通出咖啡優惠，包括7-11特大杯美式買2送2、全家美式買一送一（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2024巴黎奧運，台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，晚間對上中國羽球選手梁偉鏗、王昶，在三局大戰中獲勝，為中華隊奪得巴黎奧運首枚金牌，四大超商與民眾同樂，推出限定咖啡優惠，包括7-11特大杯美式買2送2、全家美式買一送一，《NOWnews》整理四大優惠一文收。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜8月4日至8月5日
◾特大杯美式 買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾可樂果Mini(原味/檸檬辣雞翅) 買2送1，6.6折（原價25元、特價17元）
◾威德in系列 買2送1 ，6.6折（原價42元、特價28元）

📍APP｜8月4日至8月5日
◾精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）

▲7-11、全家與民眾同賀，7-11特大杯美式買2送2。（圖／7-11提供）
▲7-11、全家與民眾同賀，7-11特大杯美式買2送2。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店
📍APP｜8月5日上午10點開搶
◾特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾每日6纖果買1送1，5折（原價38元、特價19元）

同時，「全家」APP「優惠趣」輸入指定優惠碼「首金入袋」，再領20元全家購物金（每會員限領1次，限單筆消費滿200元折抵，數量有限、贈完為止）。

▲「麟洋配」李洋／王齊麟組合奪金優惠。（圖／全家提供）
▲「麟洋配」李洋／王齊麟組合奪金優惠。（圖／全家提供）
▲全家每日6纖果限量買一送一。（圖／全家提供）
▲全家每日6纖果限量買一送一。（圖／全家提供）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至8月5日23:59
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）

📍門市｜即起至8月20日
◾韓國著名國民袋裝飲料：芒果風味飲、青葡萄風味飲、橘子風味飲、水蜜桃風味冰茶（原價49元）韓國直送-冰塊杯

▲萊爾富美式、拿鐵買一送一。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富美式、拿鐵買一送一。（圖／萊爾富提供）
▲夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（原單件售價40元）也享任選買1送1優惠。（圖／萊爾富提供）
▲夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（原單件售價40元）也享任選買1送1優惠。（圖／萊爾富提供）
🟡OK便利商店
📍門市｜即起至8月8
◾OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田、黑糖醇奶茶、西西里咖啡任選單杯7折

▲巴黎奧運一起為中華隊加油！OKmart即起祭出「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買一送一。（圖／業者提供）
▲OKmart歡慶中華隊首枚金牌進帳，「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買一送一。（圖／業者提供）

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