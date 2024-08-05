奧運現場／李洋、王齊麟金牌2連霸！雙金有多難？ 台灣僅3人辦到
台灣在巴黎奧運舞台再度閃耀！繼許淑淨於2012年倫敦奧運、2016年里約奧運奪得2面金牌後，羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今（4）日在巴黎羽球男雙擊敗中國組合，李洋、王齊麟摘下生涯第2面奧運金牌，加入台灣奧運雙金俱樂部。
特派記者路皓惟/巴黎報導
2021年東京奧運李洋與王齊麟為台灣贏得羽球史上第一面金牌，李洋與王齊麟首次參加奧運會即奪冠。今年「麟洋配」在外界不看好下打出驚奇表現，以跨屆12連勝結尾，擊敗中國「梁王組合」梁偉鏗、王昶，連續兩屆奧運摘金，同時也締造奧運羽球史無前例的金牌2連霸紀錄。
中華代表團在奧運會上一共累計8面金牌，這些金牌分別由7位選手獲得。其中，僅有李洋、王齊麟和許淑淨是台灣少數3位擁有兩面金牌的選手，其他金牌得主包括跆拳道的陳詩欣、朱木炎，以及舉重的陳葦綾與郭婞淳。
許淑淨是台灣第一位獲得兩面奧運金牌的選手。她在2016年里約奧運的舉重女子53公斤級比賽中，以212公斤摘下金牌。隨後在2020年12月，許淑淨遞補為2012年倫敦奧運女子舉重53公斤級的金牌得主，因原金牌得主哈薩克選手趙常玲藥檢不合格，故許淑淨遞補拿下金牌。