李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

奧運現場／李洋、王齊麟金牌2連霸！雙金有多難？　台灣僅3人辦到

▲巴黎奧運台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今（4）日晚間擊敗中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶，順利拿到金牌2連霸。（圖／王齊麟臉書）
▲巴黎奧運台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今（4）日晚間擊敗中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶，順利拿到金牌2連霸。（圖／王齊麟臉書）

特派記者路皓惟/巴黎報導

台灣在巴黎奧運舞台再度閃耀！繼許淑淨於2012年倫敦奧運、2016年里約奧運奪得2面金牌後，羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今（4）日在巴黎羽球男雙擊敗中國組合，李洋、王齊麟摘下生涯第2面奧運金牌，加入台灣奧運雙金俱樂部。

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2021年東京奧運李洋與王齊麟為台灣贏得羽球史上第一面金牌，李洋與王齊麟首次參加奧運會即奪冠。今年「麟洋配」在外界不看好下打出驚奇表現，以跨屆12連勝結尾，擊敗中國「梁王組合」梁偉鏗、王昶，連續兩屆奧運摘金，同時也締造奧運羽球史無前例的金牌2連霸紀錄。

中華代表團在奧運會上一共累計8面金牌，這些金牌分別由7位選手獲得。其中，僅有李洋、王齊麟和許淑淨是台灣少數3位擁有兩面金牌的選手，其他金牌得主包括跆拳道的陳詩欣、朱木炎，以及舉重的陳葦綾與郭婞淳。

許淑淨是台灣第一位獲得兩面奧運金牌的選手。她在2016年里約奧運的舉重女子53公斤級比賽中，以212公斤摘下金牌。隨後在2020年12月，許淑淨遞補為2012年倫敦奧運女子舉重53公斤級的金牌得主，因原金牌得主哈薩克選手趙常玲藥檢不合格，故許淑淨遞補拿下金牌。

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，李洋也親吻奧運場地慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，李洋也親吻奧運場地慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶，最終以2：1擊敗對手，完成史上第一次男雙金牌2連霸。賽後中華奧會會歌響徹奧運會場，現場台灣球迷跟著唱，也讓會場興奮的氛圍來到最高點，在國內電視機前面的觀眾，應該也都能感受到。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成史上第一次男雙金牌2連霸。賽後中華奧會會歌響徹奧運會場，現場台灣球迷跟著唱，也讓會場興奮的氛圍來到最高點。（圖／美聯社／達志影像）


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