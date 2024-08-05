李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

麟洋配奧運2連霸奪金！李洋「深情吻別」球場：生涯最終戰完美了

▲台灣羽球男雙黃金組合王齊麟／李洋今（4）日晚間擊敗中國「梁王組合」，賽後李洋深情吻別奧運球場。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣羽球男雙黃金組合王齊麟／李洋今（4）日晚間擊敗中國「梁王組合」，賽後李洋深情吻別奧運球場。（圖／美聯社／達志影像）

記者潘毅／綜合報導

我國羽球男雙黃金組合「麟洋配」王齊麟／李洋今（4）日晚間擊敗中國「梁王組合」梁偉鏗／王昶，成為史無前例的「相同組合」奧運金牌二連霸，也振奮了全台灣2300萬人的心，賽後李洋深情親吻奧運球場的一幕，也為他畫下職業生涯最後一次奧運的完美句點。李洋賽後感性親吻球場的舉動，本人也證實，「就是想和奮鬥這麼久的羽球賽場道別了！」

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▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶，最終以2：1擊敗對手，完成史上第一次男雙金牌2連霸。賽後中華奧會會歌響徹奧運會場，現場台灣球迷跟著唱，也讓會場興奮的氛圍來到最高點，在國內電視機前面的觀眾，應該也都能感受到。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶，最終以2：1擊敗對手，完成史上第一次男雙金牌2連霸。賽後中華奧會會歌響徹奧運會場，現場台灣球迷跟著唱，也讓會場興奮的氛圍來到最高點，在國內電視機前面的觀眾，應該也都能感受到。（圖／美聯社／達志影像）
奧運前就宣告今年退役！李洋生涯最終戰達成完美句點

在今年3月份，李洋就在記者會上宣布，自己將在今年打完比賽後就引退，而巴黎奧運很有可能成為「麟洋配」的最終戰，自己未來想要朝教練、老師方向發展，將球季傳承給年輕世代。

李洋當時感性表示，「今年確定是最後了，能夠在場上完美的結束，這樣就好了。沒有特別要做什麼事，單純喜歡在場上的感覺，如果能在巴黎奧運再度奪金的話，會是我生涯最完美的句點。」

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，「聖筊組合」再現，李洋也親吻奧運場地慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，「聖筊組合」再現，李洋也親吻奧運場地慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
如今，李洋的所有夢想直接達成，完成了史無前例以「相同組合」完成金牌二連霸的壯舉，還完成了離譜的跨屆12連勝無敗戰績，可以說「麟洋配」專打奧運完全沒問題。

當球賽結果塵埃落定後，李洋與王齊麟也再度成為「聖筊」，李洋筋疲力盡仰躺，王齊麟跪地指向天空感謝這一切，隨後李洋還深深親吻了這片最後一次踏上的奧運羽球賽場，有成為他羽球生涯最完美的句點。

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