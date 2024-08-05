麟洋配奧運2連霸奪金！李洋「深情吻別」球場：生涯最終戰完美了
我國羽球男雙黃金組合「麟洋配」王齊麟／李洋今（4）日晚間擊敗中國「梁王組合」梁偉鏗／王昶，成為史無前例的「相同組合」奧運金牌二連霸，也振奮了全台灣2300萬人的心，賽後李洋深情親吻奧運球場的一幕，也為他畫下職業生涯最後一次奧運的完美句點。李洋賽後感性親吻球場的舉動，本人也證實，「就是想和奮鬥這麼久的羽球賽場道別了！」
記者潘毅／綜合報導
奧運前就宣告今年退役！李洋生涯最終戰達成完美句點
在今年3月份，李洋就在記者會上宣布，自己將在今年打完比賽後就引退，而巴黎奧運很有可能成為「麟洋配」的最終戰，自己未來想要朝教練、老師方向發展，將球季傳承給年輕世代。
李洋當時感性表示，「今年確定是最後了，能夠在場上完美的結束，這樣就好了。沒有特別要做什麼事，單純喜歡在場上的感覺，如果能在巴黎奧運再度奪金的話，會是我生涯最完美的句點。」
如今，李洋的所有夢想直接達成，完成了史無前例以「相同組合」完成金牌二連霸的壯舉，還完成了離譜的跨屆12連勝無敗戰績，可以說「麟洋配」專打奧運完全沒問題。
當球賽結果塵埃落定後，李洋與王齊麟也再度成為「聖筊」，李洋筋疲力盡仰躺，王齊麟跪地指向天空感謝這一切，隨後李洋還深深親吻了這片最後一次踏上的奧運羽球賽場，有成為他羽球生涯最完美的句點。