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「梁王組合」敗給「麟洋配」　微博一片哀嚎：金牌也是中國的

▲巴黎奧運羽球男雙金牌戰「海峽大戰」，由台灣羽球黃金男雙李洋、王齊麟「麟洋配」今（4）日晚間對上中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運羽球男雙金牌戰「海峽大戰」，由台灣羽球黃金男雙李洋、王齊麟「麟洋配」今（4）日晚間對上中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋今晚巴黎奧運男雙金牌戰對上中國組合梁偉鏗、王昶，雙方激戰3局，最終「麟洋配」以2：1驚險擊敗世界排名第一的「梁王組合」，拿下奧運羽球男雙金牌二連霸；整場賽事中國網友也緊盯，社群媒體微博「羽球男雙焦灼（膠著）」等關鍵字更不斷霸榜登上熱搜，結果出爐後更是掀起一片哀嚎聲浪。

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台灣羽球男雙王齊麟、李洋金牌戰對上中國組合梁偉鏗、王昶，在苦戰3盤最後成功從「梁王組合」手中搶下金牌成功創下奧運史上第一次的羽球男雙二連霸。這場「海峽大戰」也吸引中國民眾高度關注，此前《央視》先是在體育頻道（CCTV-5）的節目表中列出此場比賽的轉播，週日（5）又突然被發現改掉節目表不播比賽，中國賽評孫寧智更證實是由於「敏感原因」才改變節目規劃，直到大批中國網友敲碗抗議後，《央視》稍早才急轉彎重新恢復此場比賽轉播。

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，史上第一對達成此成就的組合。而他們兩人當初合拍，也是出自於李洋一個勇敢的決定。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，成為史上第一對達成此成就的組合。（圖／美聯社／達志影像）
「海峽大戰」不僅在球場上打得激烈，現場雙方支持者與球迷也激動地高喊加油，揮舞標語和旗幟，而有更多無法到場的支持者則守在螢幕提心吊膽地看完賽事。在比賽結果出爐後，中國社群媒體微博上有不少民眾對比賽結果感到可惜，但也紛紛鼓勵自家梁王組合，稱贊初次參加奧運就有好結果未來可期，「沒關係，銀牌也是你們的功勳章，下一個四年再來」、「銀牌也很厲害，並沒有被壓著打，而是焦灼得有來有回」、「今天的比賽在這樣的情況下比分也咬的很緊，銀牌也很棒」。

不過也有部分情緒激動的小粉紅發揮阿Q精神，紛紛洗版狂留言「中國包辦了金牌銀牌！畢竟是台灣省」、「恭喜台灣省為中國獲得一枚金牌」、「爭取下屆奧運對面就算贏也得奏中國國歌」、「死鈦毒（台獨），梁王真已經很厲害了，羽球人看的心臟痛」、「冠亞都是中國的」。

另外針對場邊球迷互相喊聲的行為，中國網友們也有不同看法，有人批評自家官媒作法「就服央視一再延播，幾乎是讓背景靜音，td見不得人還是我們大陸見不得人，現場震耳欲聾的場外對抗不重要嗎？」、「幸好最終還是看到轉播了，感動」、「現場氣氛真是熱烈，選手們心理素質可真強」。

同樣也有崩潰的部分留言對台灣球迷嗨喊加油的行為表示抗議，痛批「對面真的很沒有素質，吵翻天了」、「對面蛙鳴吵翻了」、「羽球男雙決賽現場真吵啊td（台獨）能不能滾出去」、「那些戲精非要搞事違規舞那些破旗，被沒收請出去多少了、「喜歡搖旗早晚收拾你們，喜歡喊留著投降的時候喊吧」、「現場灣灣真吵裁判好像也偏向灣灣」。

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