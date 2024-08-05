「梁王組合」敗給「麟洋配」　微博一片哀嚎：金牌也是中國的

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「海峽大戰」不僅在球場上打得激烈，現場雙方支持者與球迷也激動地高喊加油，揮舞標語和旗幟，而有更多無法到場的支持者則守在螢幕提心吊膽地看完賽事。在比賽結果出爐後，中國社群媒體微博上有不少民眾對比賽結果感到可惜，但也紛紛鼓勵自家梁王組合，稱贊初次參加奧運就有好結果未來可期，「沒關係，銀牌也是你們的功勳章，下一個四年再來」、「銀牌也很厲害，並沒有被壓著打，而是焦灼得有來有回」、「今天的比賽在這樣的情況下比分也咬的很緊，銀牌也很棒」。
不過也有部分情緒激動的小粉紅發揮阿Q精神，紛紛洗版狂留言「中國包辦了金牌銀牌！畢竟是台灣省」、「恭喜台灣省為中國獲得一枚金牌」、「爭取下屆奧運對面就算贏也得奏中國國歌」、「死鈦毒（台獨），梁王真已經很厲害了，羽球人看的心臟痛」、「冠亞都是中國的」。
另外針對場邊球迷互相喊聲的行為，中國網友們也有不同看法，有人批評自家官媒作法「就服央視一再延播，幾乎是讓背景靜音，td見不得人還是我們大陸見不得人，現場震耳欲聾的場外對抗不重要嗎？」、「幸好最終還是看到轉播了，感動」、「現場氣氛真是熱烈，選手們心理素質可真強」。
同樣也有崩潰的部分留言對台灣球迷嗨喊加油的行為表示抗議，痛批「對面真的很沒有素質，吵翻天了」、「對面蛙鳴吵翻了」、「羽球男雙決賽現場真吵啊td（台獨）能不能滾出去」、「那些戲精非要搞事違規舞那些破旗，被沒收請出去多少了、「喜歡搖旗早晚收拾你們，喜歡喊留著投降的時候喊吧」、「現場灣灣真吵裁判好像也偏向灣灣」。
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