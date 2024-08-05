麟洋配2連霸奪金好補！中華隊獎牌名次大躍進：台灣一次超車26國
台灣黃金羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋第2次鍍金成功！昨（4）日晚間擊敗中國強敵「梁王組合」梁偉鏗／王昶，完成奧運金牌二連霸，全台灣民眾歷經一段等待後，再次享受到奪金喜悅，而「麟洋配」為台灣拿巴黎奧運的首面金牌，也讓中華隊獎牌名次大躍進，直接超車多達27國，目前並列第31名。
記者潘毅／綜合報導
截至今（5）日凌晨12點30分，在「麟洋配」齊麟／李洋為中華隊摘下本屆巴黎奧運首面金牌後，原本台灣還暫時只有2面銅牌，在獎牌榜上與多明尼加、摩爾多瓦並列第59名，不過在「麟洋配」奪金的那一瞬間，「中華奧委會會歌」的節奏 在會場響起的那瞬間，中華隊在獎牌榜上躍升至第31名，與烏茲別克並列，直接超車多達26國。
這面價值連城的二連霸金牌，成功緩解了前幾天中華隊陷入的奪牌荒，也讓許多台灣人為之振奮，更加堅定並有信心地繼續為台灣選手們加油打氣與喝采。
除了今晚奪金的「麟洋配」之外，目前台灣還有許多即將入庫的獎牌，包含稍早在奧運拳擊女子57公斤級8強贏過保加利亞的斯坦內娃（Svetlana Kamenova Staneva），成功晉級四強的台灣拳后林郁婷，也確定保底奪牌；66公斤級八強戰「抗癌女拳王」陳念琴也擊敗烏茲別克好手Navbakhor Khamidova，同樣闖進四強保證奪牌。