獨／李洋奧運最後一舞奪冠！這次真的退休了？李父：希望他回金門

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李洋初奪金，最想幫爸媽買有「電梯」的大樓
李洋在2020東京奧運第一次奪金時，曾向媒體表示，「想幫爸媽買電梯大樓。」父親李峻淯說，「後來他確實幫買了1、2間房子，因為我跟他媽媽住在中永和公寓，必須每天爬樓梯，孝順的李洋擔心我們年紀大，所以要幫我們換電梯大樓，不過因為他買在林口，我們兩老生活圈在中永和習慣了，就沒有搬過去，但已經感受到他的孝心。」
李洋總是刻苦訓練，連家人都難見到面
關於李洋的訓練刻苦，李父心疼的說，「其實家人也很少見到李洋，自從他加入國家隊，幾乎都在練球、比賽，通常只有周末會回家，但若扣掉出國比賽，一個月平均在家時間不到6天，相當辛苦！」
李洋孝順！父讚：不忘台灣、不忘金門、不忘父母
對於李洋的兒時教育，李洋父親指出，「我比較傳統，教育小孩不忘祖、不忘本，良好的品德比什麼都重要，像是李洋小時候常看到我練拳，經常問我為什麼不教他？我告訴他『習武要習德，學武之人等同身上有槍，所以不能輕傳！』」
對於此次李洋再度奪冠，李峻淯驕傲的說，「他是台灣人、也是金門人的驕傲，即使我從金門離鄉背井到新北市打拚逾40年，但我至少一年帶他們（李洋及李洋的哥哥、妹妹）一年回古寧頭一次，李洋也不負我的期待，不忘台灣、不忘金門、不忘父母，是一個孝順的好孩子。」
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