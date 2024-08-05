李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

獨／李洋奧運最後一舞奪冠！這次真的退休了？李父：希望他回金門

▲「麟洋配」李洋／王齊麟再度為台灣奪下一面奧運金牌，面對李洋在奧運的「最後一舞」，李洋父親表示，這次李洋真的要退休了。（圖／美聯社／達志影像）
▲「麟洋配」李洋／王齊麟再度為台灣奪下一面奧運金牌，面對李洋在奧運的「最後一舞」，李洋父親表示，這次李洋真的要退休了。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳韋帆／綜合報導

李洋／王齊麟再次為台灣勇奪奧運羽球男雙金牌，李洋在戰勝中國組合後，遲遲不願離開賽場，兩次親吻地板。這是李洋在奧運的「最後一舞」，李洋父親李峻淯獨家接受《NOWnews》訪問表示，「真的很開心！這次他真的要退休了，希望他可以回到金門教育英才。」

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李洋兩次奪冠，可以說是虎父無犬子，李洋的父親李峻淯，畢業於憲兵學校，因身手矯健，被選為已故前總統蔣經國護衛，現職央行駐警隊副隊長。

▲李峻淯(左)自小教育李洋(右)不忘祖、不忘本，李洋不僅孝順聽話，更承襲了父親的優秀，可說是虎父無犬子。（圖／翻攝自李洋FB）
▲​​​​​​​李峻淯（左）自小教育李洋不忘祖、不忘本，李洋不僅孝順聽話，更承襲了父親的優秀，可說是虎父無犬子。（圖／翻攝自李洋FB）
李洋初奪金，最想幫爸媽買有「電梯」的大樓

李洋在2020東京奧運第一次奪金時，曾向媒體表示，「想幫爸媽買電梯大樓。」父親李峻淯說，「後來他確實幫買了1、2間房子，因為我跟他媽媽住在中永和公寓，必須每天爬樓梯，孝順的李洋擔心我們年紀大，所以要幫我們換電梯大樓，不過因為他買在林口，我們兩老生活圈在中永和習慣了，就沒有搬過去，但已經感受到他的孝心。」

李洋總是刻苦訓練，連家人都難見到面

關於李洋的訓練刻苦，李父心疼的說，「其實家人也很少見到李洋，自從他加入國家隊，幾乎都在練球、比賽，通常只有周末會回家，但若扣掉出國比賽，一個月平均在家時間不到6天，相當辛苦！」

▲台灣羽球男雙黃金組合王齊麟／李洋今（4）日晚間擊敗中國「梁王組合」，賽後李洋深情吻別奧運球場。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣羽球男雙黃金組合王齊麟／李洋今（4）日晚間擊敗中國「梁王組合」，賽後李洋深情吻別奧運球場。（圖／美聯社／達志影像）
李洋孝順！父讚：不忘台灣、不忘金門、不忘父母

對於李洋的兒時教育，李洋父親指出，「我比較傳統，教育小孩不忘祖、不忘本，良好的品德比什麼都重要，像是李洋小時候常看到我練拳，經常問我為什麼不教他？我告訴他『習武要習德，學武之人等同身上有槍，所以不能輕傳！』」

對於此次李洋再度奪冠，李峻淯驕傲的說，「他是台灣人、也是金門人的驕傲，即使我從金門離鄉背井到新北市打拚逾40年，但我至少一年帶他們（李洋及李洋的哥哥、妹妹）一年回古寧頭一次，李洋也不負我的期待，不忘台灣、不忘金門、不忘父母，是一個孝順的好孩子。

▲李洋／王齊麟再次為台灣勇奪奧運羽球男雙金牌。（圖／NOWnews社群中心製）
▲李洋／王齊麟再次為台灣勇奪奧運羽球男雙金牌。（圖／NOWnews社群中心製）

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