李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

麟洋配可進入男雙「GOAT」討論？中國球迷嘆服：不會再有第二對了

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟在本屆巴黎奧運為我國拿下第一面金牌，他們也完成了男雙金牌2連霸，同時還是史上第一次有同一個男雙組合完成衛冕。憑藉著這一項成就，不少中國球迷也被打服了，開始認為李洋／王齊麟可以進入「史上最佳（GOAT）」男雙組合的討論之中。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟在本屆巴黎奧運為我國拿下第一面金牌，他們也完成了男雙金牌2連霸，同時還是史上第一次有同一個男雙組合完成衛冕。憑藉著這一項成就，不少中國球迷也被打服了，開始認為李洋／王齊麟可以進入「史上最佳（GOAT）」男雙組合的討論之中。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

台灣「麟洋配」李洋／王齊麟在本屆巴黎奧運為我國拿下第一面金牌，他們也完成了男雙金牌2連霸，同時還是史上第一次有同一個男雙組合完成衛冕。憑藉著這一項成就，不少中國球迷也被打服了，開始認為李洋／王齊麟可以進入「史上最佳（GOAT）」男雙組合的討論之中。

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男雙金牌2連霸　麟洋進入GOAT討論

麟洋配這一次完成史無前例的男雙金牌2連霸，絕對是極高的榮譽，這一點無論是誰都無法否定。在對岸關於「GOAT」的討論比起國內來說更為熱烈，而這一次奪金之後，雖然有許多中國球迷仍然擁護蔡贇／傅海峰的「風雲組合」，但麟洋配也獲得很大聲量。

儘管麟洋配沒有登頂過世界第一，也不曾拿過世錦賽冠軍，但奧運金牌的榮譽很重，讓他們突然竄升到討論範圍中，今日賽後在中國羽球論壇《中羽在線》上，有球迷指出，麟洋配拿下兩枚奧運金牌沒有其他組合達成過，應該就是史上第一。

麟洋籤表超硬仍奪冠　中國球迷也服了

支持這派論點的球迷表示：「傅海峰是（男雙）第一人，但第一組合沒是羚羊（麟洋）沒毛病」、「歷史第一組合了」、「這是史上最強男雙組合，連續二屆奧運金牌」；但也有人認為，麟洋其他的榮譽太少，因此應該還是風雲，或是印尼傳奇組合Hendra Setiawan／Mohammad Ahsan。

有人補充表示，麟洋配兩次奧運籤表都超硬，這樣都還能登頂，更可以說明他們達成的成就有多困難，這一點應該也是加分項。同時也感嘆：「2奧運0世錦0亞運，不會再有第二對這種組合了」、「平時4強都難進，奧運卻小組賽一場沒輸」，紛紛直言麟洋真的是為奧運而生，實在是太特別了。

以統計來看，李洋和王齊麟生涯超級750系列以上的冠軍只有4個，其中有3個是東京奧運年在泰國的3周內拿的，在巴黎週期唯一的冠軍是日本公開賽，真的沒話說，就是一到奧運就爆發。

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，「聖筊組合」再現，李洋也親吻奧運場地慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟完成奧運羽球男雙金牌二連霸，「聖筊組合」再現，李洋也親吻奧運場地慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶，最終以2：1擊敗對手，完成史上第一次男雙金牌2連霸。賽後中華奧會會歌響徹奧運會場，現場台灣球迷跟著唱，也讓會場興奮的氛圍來到最高點，在國內電視機前面的觀眾，應該也都能感受到。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，台灣「麟洋配」李洋／王齊麟對決中國大陸梁偉鏗／王昶，最終以2：1擊敗對手，完成史上第一次男雙金牌2連霸。賽後中華奧會會歌響徹奧運會場，現場台灣球迷跟著唱，也讓會場興奮的氛圍來到最高點，在國內電視機前面的觀眾，應該也都能感受到。（圖／美聯社／達志影像）

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