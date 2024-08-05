麟洋配可進入男雙「GOAT」討論？中國球迷嘆服：不會再有第二對了

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麟洋配這一次完成史無前例的男雙金牌2連霸，絕對是極高的榮譽，這一點無論是誰都無法否定。在對岸關於「GOAT」的討論比起國內來說更為熱烈，而這一次奪金之後，雖然有許多中國球迷仍然擁護蔡贇／傅海峰的「風雲組合」，但麟洋配也獲得很大聲量。
儘管麟洋配沒有登頂過世界第一，也不曾拿過世錦賽冠軍，但奧運金牌的榮譽很重，讓他們突然竄升到討論範圍中，今日賽後在中國羽球論壇《中羽在線》上，有球迷指出，麟洋配拿下兩枚奧運金牌沒有其他組合達成過，應該就是史上第一。
麟洋籤表超硬仍奪冠 中國球迷也服了
支持這派論點的球迷表示：「傅海峰是（男雙）第一人，但第一組合沒是羚羊（麟洋）沒毛病」、「歷史第一組合了」、「這是史上最強男雙組合，連續二屆奧運金牌」；但也有人認為，麟洋其他的榮譽太少，因此應該還是風雲，或是印尼傳奇組合Hendra Setiawan／Mohammad Ahsan。
有人補充表示，麟洋配兩次奧運籤表都超硬，這樣都還能登頂，更可以說明他們達成的成就有多困難，這一點應該也是加分項。同時也感嘆：「2奧運0世錦0亞運，不會再有第二對這種組合了」、「平時4強都難進，奧運卻小組賽一場沒輸」，紛紛直言麟洋真的是為奧運而生，實在是太特別了。
以統計來看，李洋和王齊麟生涯超級750系列以上的冠軍只有4個，其中有3個是東京奧運年在泰國的3周內拿的，在巴黎週期唯一的冠軍是日本公開賽，真的沒話說，就是一到奧運就爆發。
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