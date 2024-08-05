羽球男雙「麟洋配」今晚金牌戰哪裡免費看　22:10直播連結點進來

麟洋配奪奧運金牌！飯店兩餐廳推「1元享啤酒喝到飽」　僅限一天

▲麟洋配獲得金牌，今天8月5日可到板橋凱撒飯店同樂，旗下蓮花餐廳與家宴中餐廳，推出消費2024元並完成任務，即能享有1元就能啤酒暢飲。（圖／板橋凱撒提供）
▲麟洋配獲得金牌，今天8月5日可到板橋凱撒飯店同樂，旗下蓮花餐廳與家宴中餐廳，推出消費2024元並完成任務，即能享有1元就能啤酒暢飲。（圖／板橋凱撒提供）

記者葉盛耀/綜合報導

巴黎奧運羽球男雙金牌戰於台灣時間8月4日的22:00左右登場，台灣組合「麟洋配」王齊麟與李洋在比賽苦戰了近2小時後，終於確認拿下金牌，等於也是繼上一屆東京奧運後又再度蟬聯獲得羽球男雙金牌。球迷們歡慶之餘，今天8月5日還可以到板橋凱撒飯店同樂，旗下蓮花餐廳與家宴中餐廳，將有消費滿2024元即能享有「1元就能啤酒暢飲」的活動，為飯店的單日限定活動。

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此次板橋凱撒飯店針對四年一次的國際賽事之應援活動完整內容如下：
📍蓮花餐廳
▪️即日起至～8月31日點選桌菜專案贈火山排骨乙份，另有果汁暢飲加購優惠價，點選1萬6888桌菜再享KTV歡唱3小時 。

▪️即日起～8月11日消費滿2,024元並Google評論贈金鑽鳳梨炒飯乙份，並於奪金勝利當日再享泰象啤酒或勝獅啤酒1元喝到飽。

▲板橋凱撒Lotus蓮花泰式餐廳吃得到酸辣海鮮湯、馬沙曼牛肉等道地料理，因應麟洋配奪金牌，將有1元暢飲啤酒的單日限定活動。（圖／板橋凱撒大飯店提供）
▲板橋凱撒Lotus蓮花泰式餐廳吃得到酸辣海鮮湯、馬沙曼牛肉等道地料理，因應麟洋配奪金牌，將有1元暢飲啤酒的單日限定活動。（圖／板橋凱撒大飯店提供）
📍家宴中餐廳
 即日起～8月11日消費滿2,024元並Google評論贈金牌烏魚子炒飯乙份，奪金勝利當日再享台灣金牌啤酒1元喝到飽。

📍Bar98
即日起至8月31日，點選精選炸物享買一送一優惠，奪金勝利當日再享加碼每桌八折及每人乙杯調酒，於餐廳用餐穿著台灣國旗相同顏色即享整桌9折優惠。

在確認「麟洋配」得到金牌後，記者致電飯店，也於深夜獲得回應，8月5日到板橋凱撒飯店的蓮花餐廳、家宴中餐廳消費滿2024元，並完成任務後即可以加價1元，就享有啤酒喝到飽活動，僅限單日，球迷或是消費者可得把握。而飯店內的Bar98，則有8折優惠並送調酒活動。

另外，其他飯店也都有針對此國際賽事的致敬活動，較有趣的是台北遠東香格里拉除了將六樓李白居酒廊打造成巴黎主題佈置外，餐飲也以經典法式佳餚與奧運五環色為靈感的創意特調，並有「奧運金牌」造型甜點，外型耀眼奪目。

▲台北遠東香格里拉飯店將李白居酒廊全新打造成「戀夏巴黎」主題酒吧，並推法式餐點，其中金牌造型的甜點最是吸睛。（圖／台北遠東香格里拉提供）
▲台北遠東香格里拉飯店將李白居酒廊全新打造成「戀夏巴黎」主題酒吧，並推法式餐點，其中金牌造型的甜點最是吸睛。（圖／台北遠東香格里拉提供）
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