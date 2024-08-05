麟洋配奪奧運金牌！飯店兩餐廳推「1元享啤酒喝到飽」　僅限一天

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📍蓮花餐廳
▪️即日起至～8月31日點選桌菜專案贈火山排骨乙份，另有果汁暢飲加購優惠價，點選1萬6888桌菜再享KTV歡唱3小時 。
▪️即日起～8月11日消費滿2,024元並Google評論贈金鑽鳳梨炒飯乙份，並於奪金勝利當日再享泰象啤酒或勝獅啤酒1元喝到飽。
📍家宴中餐廳
即日起～8月11日消費滿2,024元並Google評論贈金牌烏魚子炒飯乙份，奪金勝利當日再享台灣金牌啤酒1元喝到飽。
📍Bar98
即日起至8月31日，點選精選炸物享買一送一優惠，奪金勝利當日再享加碼每桌八折及每人乙杯調酒，於餐廳用餐穿著台灣國旗相同顏色即享整桌9折優惠。
在確認「麟洋配」得到金牌後，記者致電飯店，也於深夜獲得回應，8月5日到板橋凱撒飯店的蓮花餐廳、家宴中餐廳消費滿2024元，並完成任務後即可以加價1元，就享有啤酒喝到飽活動，僅限單日，球迷或是消費者可得把握。而飯店內的Bar98，則有8折優惠並送調酒活動。
另外，其他飯店也都有針對此國際賽事的致敬活動，較有趣的是台北遠東香格里拉除了將六樓李白居酒廊打造成巴黎主題佈置外，餐飲也以經典法式佳餚與奧運五環色為靈感的創意特調，並有「奧運金牌」造型甜點，外型耀眼奪目。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！